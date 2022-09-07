درة لا خلاف مع محمد رمضان.. ولم اتفق على “العمدة” حتى الآن

يستعد الفنان محمد رمضان لبدء تصوير مسلسله الرمضاني المقبل لعام 2023، والذي يحمل اسم “العمدة”، تأليف وإخراج محمد سامي، ليعملوا معا مرة أخرى بعد عمله الأخير، مسلسل “برنس”.

تداولت بعض الأسماء المرشحة لبطولة السيدات وعلى رأسها الفنانة التونسية درة التي كررت فور إعلان هذه الترشيحات بعض الأخبار التي سبق ورودها عَنّْ وجود خلافات بينها وبين الفنان محمد رمضان منذ تقديمها. . معا مسلسل “نسر الصعيد” عام 2022، والمسرحية من تأليف محمد عبد العاطي وإخراج ياسر سامي.

الدورة لا خلافات مع محمد رمضان

وعلقت الفنانة درة على ذلك، لـ “العرب اليوم”، قائلة إنه لا توجد خلافات بينها وبين الفنان محمد رمضان على العكس من ذلك، وأكدت عدم وجود مشكلة معها أثناء تصوير المسلسل “. صعيد مصر “.

وأضافت الفنانة التونسية أنها عرضت مؤخرا على دور البطولة فِيْ مسلسل “الميور” بطولة محمد رمضان، لكنها لا تزال فِيْ مرحلة قراءة الدور، وحتى الآن لم يتم التوصل إلَّى اتفاق بينها وبين منتج.

يشار إلَّى أن مسلسل “نسر الصعيد” الذي شارك فِيْ بطولته كل من محمد رمضان ودرة، من بطولة سيد رجب، ووفاء عامر، ودينا، وعايدة رياض، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح.

اخر عمل للفنانة التونسية درة

آخر عمل شاركت فِيْه درة كان فِيْلم “والرس”، وشارك فِيْ العمل نقولا معوض، وهند عبد الحليم، وفراس سعيد، وأحمد بدير، وحنان سليمان، وتأليف هِيْثم مصطفى الدهان وأحمد مجدي الدهان وإخراج. محمد بركة.

كَمْا تنتظر درة مسلسلها القادم على منصة الشهِيْد الإلكترونية والذي يحمل اسم “المتهم” برفقة عادل كرم وأسامة عباس وعلي الطيب ودياب وعاطف عمار، تأليف تامر نادي ونادين نادر. . وإخراج تامر نادي.

منظر لمهرجان البندقية

حازت الفنانة درة مؤخرًا على إعجاب الجمهُور لظهُورها فِيْ مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا، والذي سيقام فِيْ الفترة من 31 أغسطس إلَّى 10 سبتمبر، ويتنافس 23 فِيْلمًا على جائزة الأسد الذهبي، أعلى جائزة فِيْ المهرجان.

فِيْ إطلالاتها، تبنت درة فستانًا أحمر أظهر جمالها، فِيْما اعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية أبرز جمال ملامحها.