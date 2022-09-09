درة وزوجها يكشفان أسرارا عَنّْ علاقتهما.. وأبرز عيوبهما

تبقى أخبار علاقات النجوم مع شركائهم على قائمة الأكثر قراءة بين متابعيهم ومعجبيهم من خلال الموقع الرسمي وهناك، للمعلومات التي يحملونها عَنّْ شخصياتهم فِيْ منازلهم بعيدًا عَنّْ الكاميرات والعروض.

كشفت الفنانة التونسية درة زروق وزوجها المهندس هاني سعد عَنّْ الكثير من الأسرار حول علاقتهما الزوجية خلال ظهُورهما التلفزيوني الأخير.

العَنّْصر الذي جذب دورا لزوجها

قالت درة التونسية فِيْ برنامج “صدى المليب” مع الإعلامي مصطفى الأغا، إن ما أعجبها فِيْ زوجها هاني قبل زواجهما، هُو نجاحه فِيْ مجاله. عمل. ، بالإضافة إلَّى أنه يحمل جانبًا إنسانيًا فِيْ شخصيته بالإضافة إلَّى روحه المرحة.

وأشار الفنان التونسي إلَّى أنه لا يجب أن يعرف المرء ما الذي جعله يقع فِيْ حب الطرف الآخر، وقال “أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يعرف سبب حبه للفلان.

خطوط حمراء

وأكدت درة أن لدى زوجها خطوط حمراء على ملابسه، مشيرة إلَّى أنه يجبرها ولا يحب تجاوزها، فرد عليها هاني “لدي خطوط حمراء على ملابسي، يخرجون وكل شيء، لكن درة تفهم، وبعد زواجنا تُركت وحيدة متجنبة هذه الحاجات “.

من جهة أخرى كشف هاني أنه لا يتدخل فِيْ العمل الفني الذي تشارك فِيْه درة، قائلاً “أحياناً آخذ رأيي، لكني لا أتدخل فِيْ التفاصيل، ويمكنني أن ألفت انتباهكَمْ إلَّى عدم وجود منطق. . تسلسل فِيْ أحد أعماله، عبارة، دور أو مشهد مثير للجدل، لكن هذا أزعجني، اكتشفت مع مرور الوقت أنها كانت طبيعة عمله “.

عيوب Duo

فِيْ مقطع الأسئلة السريعة خلال البرنامج، كشفت درة عَنّْ عيوب زوجها الثلاثة التوتر، والنقد المستمر، ورؤيته للجانب السلبي من كل شيء، مما يزيد من مدة انزعاجه.

من ناحية أخرى، اعتبرت هاني أن عيوب درة هِيْ شكوكها المتكررة ونسيانها واهتمامها بالتفاصيل الصغيرة.

أجمل مميزاتك

أما الأشياء التي تحبها درة عَنّْ نفسها، فقد اختارت لطفها وتصميمها وجمالها الذي يحبه زوجها، فضلًا عَنّْ حرصها على أهلها.

من جانبها أكدت هاني أن الصفات الثلاث التي يجب أن تمتلكها كل امرأة هِيْ الصوت الهادئ، والطاعة، والتوازن. اللطف واللطف والنجاح.