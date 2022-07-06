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درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر اليوم تصل 44 مئوية

كتب newsaفي آخر تحديث

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة القصوى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم بين 30-44 درجة مئوية، مع نشاط في الرياح، بسرعة تتراوح بين 10 و 20 كيلومترًا في الساعة، مبينًا أن اتجاه الرياح من شمال شرق.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للطقس في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هبوب عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

الرياح والغبار

مع استمرار نشاط الرياح السطحية، قد يؤدي إلى ضعف شبه في الرؤية الأفقية فوق منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

يستمر تأثير العوالق والغبار في منطقتي الرياض والشرقية.