درجات الحرارة تلامس الـ50 وتوقعات باستمرار الحالة ليومين

توقع محلل الأرصاد في مركز الأرصاد عقيل العقيل استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس المقبل.

وأضاف العقيل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المملكة تتعرض لموجة من الهواء الساخن، وأن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في المناطق الوسطى والشرقية.

درجات حرارة عالية

وأضاف محلل الأرصاد، أن الأجواء ستعود لدرجات حرارة معتدلة ليلة الخميس المقبل، وستعود منتصف الأربعينيات.

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجات حرارة مسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء. حيث بلغت درجة الحرارة في مدينتي الأحساء والدمام 48 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد سجلت الأحساء والدمام 48 درجة مئوية، بينما سجلت القيصومة 74 درجة مئوية، بينما سجلت وادي الدواسر 46 درجة مئوية.