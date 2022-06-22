درجات الحرارة غدا الخميس على كافة الأنحاء | القاهرة تسجل 34 درجة

كتب : حسين حمدان

يرصد ” أهل مصر ” درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة غدا ( العظمى الصغرى ):

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 33 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 22

بلطيم 29 21

مطروح 29 20

السلوم 29 21

سيوة 37 20

بورسعيد 31 22

دمياط 30 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 31 22

رفح 30 20

رأس سدر 36 22

نخل 34 15

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

إدفو 38 26

أبوسمبل 38 26

الوادي الجديد 39 25

شلاتين 34 25

أبو رماد 34 25

حلايب 31 24

رأس حدربة 30 24