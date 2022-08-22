درجات الحرارة في السعودية صيف 2022 أعلى من 2022

قال الباحث في مجال الأرصاد الجوية والمناخ عبدالعزيز الحسيني إن درجات الحرارة الملحوظة في معظم مناطق المملكة في صيف 2022 كانت أعلى من هذا العام.

درجات حرارة عالية

وتابع، خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية، لافتًا إلى أن مصدر الرياح وقلة الأمطار هو سبب ارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة إلى قلة الغطاء النباتي.

درجة الحرارة أعلى في عام 2022

وأشار إلى أن الرياح تكتسب الخصائص المناخية التي تأتي منها سواء كانت حارة أو باردة أو مغبرة أو رطبة، موضحا أن عام 2022 كان أكثر سخونة من العام الحالي أي أن مناخ العام الحالي هو أفضل باستثناء الأخيرين. أسابيع.