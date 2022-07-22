درجات النجاح فِيْ المتوسط 1444 بالسَعُودِيْة

بمعدل 1444 درجة اجتياز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قد لا يعرف الكثيرون تصنيفات النجاح والفشل وإجمالي درجات المرحَلْة المتوسطة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. بما أن الطالب يجب أن يجتاز المرحَلْة الإعدادية لاجتياز المرحَلْة الابتدائية واجتيازها، يتساءل البعض عن درجة نجاح كل مادة عن الجد ويراجع ملاحظات العام الماضي.

بمعدل 1444 درجة اجتياز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

نبدأ بالرياضيات، لأهميتها الكبيرة، نجد أن درجة النجاح فِيْها 40٪، وهذا ضمن نسبة الموافقة التي تبلغ 28٪، مع مراعاة نجاح الطالب فِيْ جميع المواد.

بالنسبة لدورة اللغة العربية، فإن نسبة النجاح لا تقل عن 50٪.

أما بالنسبة للقِصَّة فتبلغ نسبة أو درجة النجاح فِيْها 40٪.

والدين أو التربية الإسلامية نسبة النجاح تبدأ من 50٪ وبقية المواد العلمية.

وبالمثل، فإن النجاح الاجتماعي يبدأ عندما يصل إلى 40٪.

1444 تكرار الملاحظات الوسطى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

إذا كنت تتساءل عن درجات الرسوب فِيْ المرحَلْة المتوسطة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أو فِيْ مختلف المستويات التعليمية الأخرى.

وهِيْ عندما لا يتمكن الطالب من الوصول إلى الحد الأدنى من مستوى النجاح الذي ذكرناه أعلاه، وفِيْ هذه الحالة يصل إلى أقل من النسبة المحددة، مما يعرضه للفشل.

فِيْ الرياضيات، على سبيل المثال، الطالب الذي يحصل على أقل من 40٪ سيفشل. فِيْ التاريخ، كان الإعادة أقل من 40٪ من الدرجة. بالنسبة للعربي، فإن نسبة الرسوب أقل من 50٪. وفِيْ التربية أو الدين الإسلامي، إذا حصل الطالب على أقل من 50٪ من تقدير المادة، فسيكون راسبًا. فِيْ بقية المواد العلمية والاجتماعية، يكون الرسوب فِيْ باقي المواد العلمية أقل من 40٪.

طريقة حساب متوسط ​​درجة النجاح

أما بالنسبة للطريقة الصحيحة لحساب متوسط ​​درجات النجاح والرسوب لهذه المرحَلْة، فكل ما عليك فعله حسب وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة هُو حساب الدرجات على النحو التالي

40 نقطة كاملة مملوكة لمعلم الطالب يتم التحكَمْ فِيْها حسب التكاليف والواجبات المنزلية وكذلك المشاريع المقدمة والمنفذة من قبل الطالب وتشمل المشاركة والنشاط.

التجارية العشرين الأخرى محدودة وتتعلق بشكل أساسي بالاختبارات، سواء كانت تجريبية أو عملية.

40 درجة كاملة وتعتبر من أهم الدرجات لأنها معدة للاختبار النهائي لكل فصل دراسي إما الأول أو الثاني.

مع ملاحظة أن درجات الأنشطة المختلفة للاختبارات المتعلقة بالموضوع هِيْ 100 درجة