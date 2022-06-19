درجة حرارة الصيف في مصر 2022.. ارتفعت عن العام الماضي

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعًا لدرجات حرارة صيف 2022 في مصر ، تزامناً مع اقتراب بداية الموسم الأكثر سخونة في العام.
وكشفت الهيئة أن الفصل الصيفي الصيفي سيبدأ بشكل فلكي الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة 3 أشهر حتى الخميس 22 سبتمبر 2022.
حرارة الصيف في مصر 2022
وقالت الهيئة في بيانها ، إن البلاد ستتأثر معظم فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ، مما يزيد من الشعور بالطقس ، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.
وتشير تنبؤات الهيئة الموسمية إلى أن متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام ستكون أعلى من المعدلات العادية ، حيث تتراوح بين 1 إلى 2 درجة مئوية ، وتقترب من صيف العام الماضي.
من المتوقع أن تصل متوسطات درجات الحرارة خلال الصيف إلى القيم التالية:
-
القاهرة الكبرى: مرتفعة بين 35 و 37 درجة – منخفضة بين 22 و 24 درجة مئوية.
-
الوجه البحري: مرتفعة بين 35 و 37 درجة ، منخفضة بين 22 و 24 درجة مئوية.
-
السواحل الشمالية: مرتفعة بين 30 و 32 – منخفضة بين 21 و 23 درجة مئوية.
-
جنوب سيناء: الأعلى بين 37 و 38 درجة ، وأدنى ما بين 26 و 27 درجة مئوية.
-
شمال الصعيد: الأعلى بين 37 و 39 درجة ، وأدنى ما بين 22 و 23 درجة مئوية.
-
جنوب الصعيد: مرتفعة بين 42 و 44 درجة ، منخفضة بين 26 و 27 درجة مئوية.
التعليقات