درجة حرارة الصيف في مصر 2022.. ارتفعت عن العام الماضي

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعًا لدرجات حرارة صيف 2022 في مصر ، تزامناً مع اقتراب بداية الموسم الأكثر سخونة في العام.

وكشفت الهيئة أن الفصل الصيفي الصيفي سيبدأ بشكل فلكي الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة 3 أشهر حتى الخميس 22 سبتمبر 2022.

حرارة الصيف في مصر 2022

وقالت الهيئة في بيانها ، إن البلاد ستتأثر معظم فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ، مما يزيد من الشعور بالطقس ، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وتشير تنبؤات الهيئة الموسمية إلى أن متوسط ​​درجات الحرارة في صيف هذا العام ستكون أعلى من المعدلات العادية ، حيث تتراوح بين 1 إلى 2 درجة مئوية ، وتقترب من صيف العام الماضي.

من المتوقع أن تصل متوسطات درجات الحرارة خلال الصيف إلى القيم التالية: