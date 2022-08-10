“دروجبا” يحبط أسعار النفط.. البرميل يتراجع أسفل 90 دولارا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باستئناف التدفقات عبر خط أنابيب دروجبا قريباً، ومخاوف بشأن الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.76 بالمئة إلَّى 95.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0928 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا أو 0.71٪ إلَّى 89.86 دولار.

وكان العقدين قد انخفضا بأكثر من دولار للبرميل فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وقالت مجموعة الطاقة المجرية إم أو إل إن تدفق النفط إلَّى وسط أوروبا عبر خط أنابيب دروزبا سيستأنف بعد فترة وجيزة من قيام المجموعة بتحويل رسوم العبور لاستخدام القسم الأوكراني من خط الأنابيب.

وقال محللون إن مخاوف الطلب أثرت أيضا على الأسعار.

وقال ستيفن برينوك المحلل فِيْ بي.فِيْ.إم، ستيفن برينوك، “المخاوف من تقويض الطلب نتيجة الركود هِيْ المحرك الأكبر للأسعار فِيْ الوقت الحالي والسبب الرئيسي وراء تداول خام برنت بأقل من 100 دولار للبرميل”.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 5 أغسطس، وفقا لمصادر السوق، نقلا عَنّْ أرقام من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بنحو 100 ألف برميل.