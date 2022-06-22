دعاء امتحانات الثانوية العامة.. دعاء يوم عرفة لطلبة الثانوية العامة

كتب : ندى محسن النحاس

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2022 وأزداد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن دعاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يرغب الكثيرين في الدعاء والتقرب من الله من أجل تحقيق أمنياتهم وتوفيقهم في الامتحان، إليك دعاء الامتحان سهل ويمكن حفظه لترديده.

دعاء امتحانات الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمي والأدبي من امتحانات المواد الغير مضافة غلى المجموع، وهي ( التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد – الاحصاء)، وبداية من يوم الأحد القادم يبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية التي يعتمد عليها نتيجة الثانوية العامة.

حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 امتحانات العامة للشعبتين الأدبي والعلمي مادة اللغة العربية، حيث يحتاج طلاب الثانوية العامة لترديد دعاء ما قبل الامتحان بصيغة سهلة، وكافة الأدعية التي يمكنها أن تهدئ من التوتر والقلق من الامتحانات.

دعاء امتحانات الثانوية العامة

دعاء الامتحانات

إليك دعاء الامتحانات بكافة الصيغ والتي يمكنك دعائها في الأوقات المختلفة قبل وبدع وخلال الامتحانات، وهذا تيسيرا من القرآن والسنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية المأثورة، وهي كالتالي:

دعاء قبل الامتحان

إليك الصيغ التي يمكنك قولها في دعاء قبل الامتحان وهي بالترتيب كالتالي:

– دعاء قبل المذاكرة: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين

– دعاء بعد المذاكرة: اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير.. وحسبنا الله ونعم الوكيل

– دعاء دخول الامتحان: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

– دعاء قبل الامتحان: اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَنْ يَسارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وتَحْتي نُورًا، وأَمامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا

– دعاء قبل الامتحان: اللهم انى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.

دعاء الامتحان

إليك دعاء الامتحان بكلمات وصيغ سهلة وقصيرة يمكن ترديدها خلال الامتحان وهي:

– رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي

– اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ

– دعاء الامتحان الصعب: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

– دعاء الامتحان عند النسيان: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي، أو- رد على ضالتي.

– دعاء بعد الامتحان: الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

دعاء لطلاب الامتحانات

إليك ما يمكن ترديده خارج لجنة الامتحان لأبنائك أو أحد اقاربك المقربين، إليك دعاء لطلاب الامتحانات كالتالي:

– اللهم وفق طلاب الثانوية ويسر لهم الصعب

– اللهم ارزق النجاح والتفوق لكل من درس واجتهد وثابر.

– اللهم ارزقهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهم ألهمهم الصواب في الجواب.

دعاء يوم عرفة للثانويه العامة

كما ازداد البحث عن دعاء يوم عرفة للثانويه العامة وهذا لمرور امتحانات الثانوية العامة 2022 بفترة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى 2022، حيث يأتي إجازة يوم عرفة يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو من نفس الشهر والعام.

حيث أن يوم عرفة يعد من الأيام المباركة للمسلمين، حيث يتقبل فيه الدعاء، كما أن فيه تعفر فيه الزلات، ويم إكمال الدين إتمام النعمة على المسلمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة” صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة.

إليك نص دعاء يوم عرفة للثانوية العامة:

– اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وإيماننا قوي عملنا وعملنا زد من نجاحاتنا.

– اللهم فرج كربهم وأجعلهم من الرائدين في الإسلام، اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم وألزمهم به.

– اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح، وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء.

دعاء الامتحان

وهذا كان دعاء امتحانات الثانوية العامة في كافة الأوقات لتيسير الامتحانات، وترديده خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2022، مع أمنياتنا دائما بالتوفيق لطلبة الصف الثالث الثانوي.