دعم إماراتي بريطاني لتعزيز البنية التحتية فِيْ السنغال

أعلن اتحاد ائتمان الصادرات الإماراتي والمؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات عَنّْ دعمهما المشترك لمشروع كبير فِيْ السنغال لتعزيز البنية التحتية والاستجابة للطوارئ.

فِيْ إطار مشروع ريدكو السنغال، سيتم توفِيْر وبناء خدمات الطوارئ لمركبات مكافحة الحرائق ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات وسيارات الإسعاف والمركبات الطبية وقوارب الإنقاذ والمقطورات المائية والرافعات مع شاحنات البضائع ومعدات السلامة الأخرى فِيْ السنغال.

تبلغ قيمة المشروع الممول من بنك ستاندرد تشارترد 540 مليون درهم، بإقراض جزئي مباشر من مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية. ائتمان الصادرات من الاتحاد 334 مليون درهم.

كَمْا قدمت وكالات ضمان الصادرات للقرض، التي حصلت عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، ضمانات لتوفِيْر الحماية للمقرضين حيث سيتم توفِيْر معدات خدمات الطوارئ من قبل شركة نافكو، وهِيْ شركة إماراتية رائدة فِيْ إنتاج وتوريد مكافحة الحرائق. المنتجات وهندسة الحماية من الحرائق.

يتماشى دعم التمويل التجاري لهذا المشروع مع أهداف اتحاد ائتمان الصادرات لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات المصنوعة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشروع 300 مليار، والذي يهدف إلَّى تطوير القطاع الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزه. دورها فِيْ تنشيط الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن العلاقة الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تقوم على أساس رؤية مشتركة لكلا البلدين لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي فِيْ جميع أنحاء العالم، ودولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فِيْ مثل هذه المشاريع المتميزة التي من شأنها أن تغير حياة مئات الآلاف من الأفراد.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة بين وكالتي ائتمان الصادرات تأتي فِيْ إطار التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير قطاعات رئيسية مثل خدمات الطوارئ والرعاية الصحية والبيئة والتكنولوجيا .. مشيراً إلَّى أن هذا التعاون يقوم على إطار عمل فعال للجمهُور. – الشراكة الخاصة والتي ستوفر أيضًا فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الإماراتية. فِيْ مجال الاستدامة التي أصبحت معيارا فِيْ استراتيجيات التنمية للجيل القادم.

قال مايك فرير، وزير الصادرات البريطاني، إن المملكة المتحدة تلعب دورًا رائدًا فِيْ تصدير معدات السلامة من الحرائق. بموجب هذه الصفقة، سيتم دمج الخبرة البريطانية مع النشاط الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المجتمعات فِيْ الخارج بشكل أفضل وإظهار كَيْفَ يمكن للمبادرات الحكومية المشتركة أن تساعد الشركات على تصدير أفضل منتجاتها وخدماتها.

يأتي دعم تمويل التجارة من ECI استجابة لمبادرة الإمارات العربية المتحدة فِيْ إفريقيا ودعوة السنغال للمساعدة لتعزيز وتقوية قدراتها فِيْ مجال مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفِيْذي لشركة ECI “إن تعاوننا مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية لدعم قطاع خدمات الطوارئ فِيْ السنغال يعكس الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورسالة القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة فِيْ العالم.

وأضاف “هذا النوع من الشراكة يفتح العديد من الفرص لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والسنغال لاستكشاف المشاريع المشتركة التي ستساعد رواد الأعمال والمصدرين المحليين على الوصول إلَّى الأسواق الدولية مع تأمين مستحقاتهم. وسيؤدي وجود الشركات الإماراتية فِيْ الساحة العالمية إلَّى تعزيز مكانة البلد كواحد من أكثر مراكز الأعمال ملاءمة “. التجارة والأعمال “.

قال لويس تايلور، الرئيس التنفِيْذي لتمويل الصادرات البريطانية “يوفر سوق السنغال فرصًا فريدة للمصدرين فِيْ المملكة المتحدة .. من خلال شراكتنا مع السنغال، تمكنا من فتح مشاريع فِيْ البلاد من خلال توفِيْر التمويل التجاري وفتح تجارة جديدة طرق لشركات المملكة المتحدة. نحن ممتنون للاتحاد. قروض تصدير لدعمها لهذا المشروع الذي سيمهد الطريق لتعاون مشترك مماثل يستفِيْد منه المصدرين فِيْ كلا البلدين.

أرسلت الإمارات مؤخراً طائرة إمدادات طبية إلَّى السنغال للمساهمة فِيْ التخفِيْف من تداعيات الحريق الذي اندلع فِيْ قسم حديثي الولادة بمستشفى مام عبد العزيز سي داباخ فِيْ مدينة تيفواني شمال العاصمة السنغالية داكار والتي أدى إلَّى وفاة 11 رضيعًا.

وتعكس استجابة دولة الإمارات، على المستويين الإنساني والتمويل التجاري، العلاقات طويلة الأمد بين الإمارات والسنغال، والتي تعود إلَّى منتصف السبعينيات، وتشمل مجموعة من المجالات الاقتصادية والتنموية.