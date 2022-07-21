دعم ريف متي ينزل للمستفِيْدين وما هى الشُروطْ وخطوات التسجيل للحصول على الدعم

مَتَّى سيصل الدعم الريفِيْ إلى المستفِيْدين كان العديد من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة يتساءلون مَتَّى سيأتي الدعم الريفِيْ فِيْ عام 2022 م. مكاسب مالية وتحقيق مستوى مالي أفضل وحياة كريمة.

مَوعِد وصول الدعم للميدان يوليو 2022 م – 1443 هـ

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِدًا شهريًا يتم فِيْه صرف الدعم الريفِيْ من الأول إلى العاشر من كل شهر ميلادي. الجمعة عطلة رسمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

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