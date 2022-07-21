دعم ريف متي ينزل للمستفِيْدين وما هى الشُروطْ وخطوات التسجيل للحصول على الدعم

مَتَّى سيصل الدعم الريفِيْ إلى المستفِيْدين كان العديد من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة يتساءلون مَتَّى سيأتي الدعم الريفِيْ فِيْ عام 2022 م. مكاسب مالية وتحقيق مستوى مالي أفضل وحياة كريمة.
مَوعِد وصول الدعم للميدان يوليو 2022 م – 1443 هـ
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِدًا شهريًا يتم فِيْه صرف الدعم الريفِيْ من الأول إلى العاشر من كل شهر ميلادي. الجمعة عطلة رسمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
شُروطْ الحصول على دعم Reef والتسجيل فِيْ المنصة
- يشترط ومن أهم الشُروطْ أن يكون من يريد الحصول على الدعم سعودي الجنسية.
- الاستثناء من الشرط الأول أنه فِيْ حالة كون المتقدم أجنبياً (غير سعودي).
- ومع ذلك، يجب أن يكون لديك بطاقة سفر داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وأن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.
- ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 6 آلاف ريال سعودي والحد الأدنى السنوي لدعم الريف.
- ألا يزيد عن 54 ريال سعودي.
- حصل الشخص المتقدم للحصول على الدعم على وثيقة عمل مستقل مصدق عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
- يقوم الشخص بتقديم الدعم عبر الإنترنت من خلال المنصة الإلكترونية “Reef Support” ومن خلال إنشاء حساب خاص على المنصة.
- يكتب الشخص جميع معلوماته ويفحصها مرة أخرى للتأكد من عدم وجود خطأ قد يتسبب فِيْ رفض الدعم.
- قدم جميع الصور والمستندات والأوراق التي تثبت حالتك المالية وأنك مؤهل لتلقي الدعم.
- قدم فاتورة توضح انتظامك فِيْ سداد الفواتير المحددة، مثل فاتورة الكهرباء أو المياه.