دعم سكني ومَوعِد الصرف للمستحقين وقيمة الدعم وشُروطْه وكيفِيْة الاستعلام والرَابِطْ، يعد الدعم السكني من البرامج البارزة جدا في المملكة السعودية، والذي يقوم بتقديم العديد من المساعدات للاسر السعودية الأكثر احتياجا، وخاصة في توفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياج في السعودية، حيث يتم الاستفادة من هذه المساعدات بشكل شهري، كما وتم الإعلان من قبل وزارة الإسكان عن موعد صرف دعم سكني.

الشُروطْ التي يجب توافرها للحصول على الدعم السكني

أن يكون المستفِيْد سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يقل عن ذلك.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

ألا يكون مقدم طلب الدعم قد قدم أو يمتلك أي وحدة سكنية من قبل

لا تملك أي ممتلكات أو أصول مسجلة.

ومن بين المجموعات المستثناة من الحصول على الغذاء النساء المطلقات والأرامل من شرط السن.

من الضروري إبراز المستندات المطلوبة للتسجيل.

تأكد من صحة البيانات المدخلة فِيْ الشحنة.

كيفِيْة التسجيل للحصول على دعم الإسكان

أدخل إلى رَابِطْ موقع سكني.

ثم تقوم بالنقر فوق تسجيل مستخدم جديد.

من الضروري إدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل، وهذه البيانات هِيْ تاريخ الميلاد ورقم الهُوية.

تأكد من كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

قبول الشُروطْ والأحكام بعد قراءتها

انتظر حتى يتم إرسال رسالة إلى رقم هاتفك المحمول المسجل فِيْ أبشر مع كلمة المرور المؤقتة.

ثم تقوم بإدخال كلمة المرور بدلاً من ذلك وجميع البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية

أدخل إلى رَابِطْ إلى الموقع السكني الرسمي.

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل رقم الهُوية وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الدخول الوطنية.

انقر على أيقونة المدفوعات الخاصة.

انتظر، سيظهر أمامك تاريخ صرف الدعم وأهلية مقدم الطلب.

أعلنت وزارة الإسكان الساعات الماضية عن بدا صرف مخصصات الدعم السكني للأسر المستورة ولمن تنطبق عليهم الشروط وذلك في تاريخ الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، ويمكن الاستعلام عن الصرف للمستحقين وقيمة الدعم من خلال موقع وزارة الاسكان الرسمي.