دعم فواتير الكهرباء.. إلَّى متى تصمد أوروبا فِيْ زمن الحرب

يحاول الاتحاد الأوروبي الوصول إلَّى أنواع الدعم التي يمكن للعائلات والشركات عبر الكتلة الحصول عليها من خلال فواتير الطاقة الخاصة بهم.

لكن العديد من الحكومات تقاوم وتصر على الاحتفاظ بقيم الفواتير دون دعم لأنها غير قادرة على تحمل الزيادات فِيْ فواتير الطاقة الكهربائية للمنازل والشركات، فِيْ حين أن الدول الأخرى لديها ملاءة مالية قوية ساهمت فِيْ دعم الفواتير.

وفِيْ الوقت نفسه، تلتزم موسكو بقواعد اللعبة لإجراء ما يسمى بالاستفتاء فِيْ الأراضي المحتلة بأوكرانيا ابتداء من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لضمها (والذي سيسمح لروسيا بعد ذلك بالادعاء بأنها تتعرض للهجوم).

دعم فاتورة الكهرباء

تتمثل إحدى المشكلات التي واجهتها العديد من الدول الأوروبية فِيْ دعم فواتير الكهرباء فِيْ كَيْفَِيْة حساب العدد الكبير من الإجراءات الوطنية التي تم تمريرها بالفعل من قبل الدول الأعضاء بهدف تخفِيْف عبء أسعار الطاقة المرتفعة للغاية.

أظهر تحليل جديد صدر اليوم من قبل Bruegel، وهُو مركز أبحاث أوروبي، شمولية وتنوع هذه التدابير الوطنية، مشيرًا إلَّى أن 10 دول فِيْ الاتحاد الأوروبي قد خططت بالفعل أو نفذت تدابير لتقليل قيم الفواتير.

فِيْ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج، بلغ إجمالي التمويل المعلن والمخصص لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2022 حوالي 500 مليار يورو، وفقًا لأرقام Bruegel.

يخفِيْ هذا الرقم الرئيسي صورة متنوعة بين الدول الأوروبية. فِيْ حين أن بعض البلدان، بما فِيْ ذلك أيرلندا وفنلندا والسويد، قد أعلنت وخصصت تدابير لدعم الطاقة بقيمة جزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دولًا أخرى، بما فِيْ ذلك كرواتيا واليونان وإيطاليا، لديها تمويل يصل إلَّى أكثر من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

المساعدة فِيْ هُولندا

أعلنت هُولندا، الثلاثاء، عَنّْ إجراءات جديدة بقيمة 18 مليار يورو، ستصل إلَّى حوالي 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلَّى المساعدات الحالية.

أكبر حزمة حتى الآن هِيْ الحزمة التي أعلنت عَنّْها المملكة المتحدة. آخرون تستعد رئيسة الوزراء ليز تيراس للإعلان عَنّْ ما يقرب من 180 مليار يورو، أو 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

السؤال هُو إلَّى متى يمكن أن تتحمل المالية العامة الأوروبية مثل هذه الالتزامات نظرًا لأن هذه الإجراءات المالية قد صممت فِيْ البداية كاستجابات مؤقتة لما كان من المفترض أن تكون مشكلة مؤقتة فِيْ صيف عام 2022، وتضخمت الآن وأصبحت هِيْكلية، فمن الواضح أن هذا غير مستدام من منظور مالي.

يُظهر تحليل Bruegel أنه مع التعهدات الأوروبية الأخيرة، قفزت المملكة المتحدة قبل دول الاتحاد الأوروبي من حيث الدعم الحكومي لفواتير الطاقة.

داخل التكتل، حسب تحليل Bruegel أنه إذا تم أخذ القروض وعمليات الإنقاذ والتأميم فِيْ الاعتبار، فإن إجمالي المساعدات يبلغ حوالي 450 مليار يورو، أي أكثر من نصف برنامج NextGenerationEU بعد الوباء.

وفِيْ الوقت نفسه، تواجه مفوضية الاتحاد الأوروبي رد فعل عَنّْيفًا بشأن إرشادات العقوبات التي تم نشرها مؤخرًا، والتي تخشى بعض العواصم من أنها قد تخفف القيود على الصادرات الروسية إلَّى دول خارج الكتلة.

مخاوف خارج الكتلة الأوروبية

أعرب جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين فِيْ الاتحاد الأوروبي، عَنّْ مخاوف أثارتها الدول الأعضاء خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد فِيْ نيويورك مساء الإثنين.

حدد التوجيه الرسمي، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية فِيْ وقت متأخر من يوم الاثنين، أن القواعد التي تحظر عبور البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات عبر أراضي الاتحاد الأوروبي لن تنطبق على الأسمدة والأسمنت والخشب والفحم، إذا كانت معدة للبيع النهائي لدولة ثالثة خارج البلاد. الكتلة.

وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات ضرورية “لمكافحة انعدام أمن الغذاء والطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم” و “من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة لهذا” فِيْ دول ثالثة.

ولم تتم معارضة إعفاء المفوضية للأسمدة فِيْ اجتماع يوم الاثنين ؛ لكن عددًا من الدول، بما فِيْ ذلك دول البلطيق المتشددة، شككت فِيْ نطاق الإعفاءات لبعض المنتجات الأخرى فِيْ توجيه اللجنة، بالنظر إلَّى أن هذا من شأنه أن يسمح لروسيا بجني الأموال من تصدير البضائع عبر الاتحاد الأوروبي.

تتعرض بروكسل لضغوط متزايدة لتوضيح نظام عقوباتها وسط مزاعم روسية بأن الإجراءات أدت إلَّى تفاقم أزمة الغذاء العالمية فِيْ إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم من خلال إعاقة صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.