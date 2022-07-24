دعم مالي أمريكي لحكومة الصومال لمواجهة الجفاف

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم منحة مالية جديدة بقيمة 470 مليون دولار للصومال للتعامل مع الجفاف وتطوير الخدمات الأساسية فِيْ البلاد.

جاء ذلك بعد لقاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السفِيْرة سامانثا باور فِيْ العاصمة مقديشو قبل مغادرته البلاد فِيْ زيارة رسمية لمصر.

قالت الرئاسة الصومالية فِيْ بيان لها اليوم الأحد أطلع الرئيس حسن شيخ محمود سامانثا باور على خطط الحكومة الصومالية فِيْ مجالات صيد الأسماك والثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، مع إعطاء الأولوية لتجنب الاعتماد على المساعدات الإنسانية والسعي لتحويلها إلَّى الاستثمار الاقتصادي الذي يؤدي إلَّى التنمية المستدامة.

وأشاد الرئيس بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومساعدتها للشعب الصومالي وحكومته، مشددا على ضرورة الاستمرار فِيْ تسريع برامج الاستثمار وتطوير الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

قال الرئيس حسن شيخ محمود إن الحكومة تركز على برامج تحسين إدارة المياه وتوليد الطاقة، والتعامل مع تحديات تغير المناخ، والاستمرار فِيْ تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الفِيْدرالية والديمقراطية بحيث تحقق التنمية المنشودة، والاكتفاء الذاتي والشامل. يتم تحقيق التنمية.

من جانبها، وعدت السيدة سامانثا باور بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم منحة قدرها 470 مليون دولار، وبذلك يصل المبلغ الذي خصصته الوكالة هذا العام للصومال إلَّى 668 مليون دولار، وتهدف هذه المنحة إلَّى التعامل مع تحديات الجفاف والجفاف. تطوير الخدمات الأساسية.

وذكرت الرئاسة الصومالية أن زيارة سامانثا باور تأتي فِيْ إطار تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين الصومال والولايات المتحدة.

قبل أيام قليلة، أعاد الاتحاد الأوروبي، بعد عامين من التعليق، دعمه المباشر لميزانية الحكومة الصومالية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي فِيْ الصومال، فِيْ بيان، إنه تم استئناف مدفوعات دعم الميزانية الصومالية البالغة 13.5 مليون يورو.

وأضاف البيان “هذه المدفوعات جزء من دعم الميزانية 92.9 مليون يورو وبرنامج تخفِيْف عبء الديون للصومال الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم الاتفاق عليه لأول مرة فِيْ 2022”.

تتكون هذه المساعدة من أقساط ثابتة ومتغيرة، وتعتمد الأخيرة على التقدم المحرز فِيْ مجموعة متفق عليها من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.