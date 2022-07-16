دعم ومساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد القروض والديون ومساعدات مالية وعلاجية.. طريقة التواصل

إن مساعدة المحتاجين من الأمير عبد العزيز بن فهد على سداد قروضهم لا تقتصر مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد السعودي على الفقراء فحسب، بل تشمل أيضًا كل من يحتاج إلى مساعدة طارئة. تعمل مؤسسة الأمير عبد العزيز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تقديم كافة الخدمات والمساعدات المادية للمحتاجين. المساعدة المالية أو تسوية الديون يمكن أن تعرضهم للمسؤولية القانونية والسجن، والمؤسسة مرتبطة بعدة جمعيات خيرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تساهم فِيْ مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم حتى يتمكنوا من العيش بشكل مريح.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

عن الأمير عبدالعزيز بن فهد

هُو صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، أحد أشهر الأمراء فِيْ المملكة. يهتم الأمير بسداد ديون مواطنيه ومساعدة المحتاجين بكل الطرق.

دائما يفعل الخير ويسعى إليه فِيْ حبه، ولهذا أسس مؤسسته الخيرية لمساعدة المحتاجين فِيْ تبوك.

يمكنك طلب أي مساعدة اقتصادية من الأمير حفظه الله.

بواسطة الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية وسداد الديون باتباع الخطوات التالية –

ينهض تقديم طلب المساعدة المالية برقية إلى الموقع الإلكتروني لمكتب الأمير عبد العزيز بن فهد.

برقية إلى الموقع الإلكتروني لمكتب الأمير عبد العزيز بن فهد. جميع البيانات والمعلومات الشخصية لمقدم الطلب مكتوبة، وهِيْ اسم مقدم الطلب رباعي الأرجل، ووثيقة هُويته الوطنية، ومكان إقامته، ورقم هاتفه المحمول، وكذلك عنوان بريده الإلكتروني.

بعد ذلك أدخل الرمز المرئي الذي يساعدك فِيْ الدخول إلى الموقع، ثم اختر “الخدمات الإلكترونية” التي تظهر أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم انقر فوق أيقونة “إرسال طلب شخصي” وسيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالمساعدة وشُروطْ أهليتها.

ثم قم بتحميل جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات التي أدخلتها للحصول على مساعدة مالية من المؤسسة.

أخيرًا، تصل إلى الخطوة الأخيرة، وهِيْ النقر فوق الزر “إرسال”، ثم اشترك للحصول على المساعدة.

النموذج المستخدم لطلب المساعدة من مؤسسة عبدالعزيز بن فهد

هناك صيغة معتمدة لطلب المساعدة سواء كانت مادية أو عينية، وهِيْ ملخصة أدناه

مفتاح الاتصال البسملة

تليها تحية الإسلام

ثم ادعوا لسمو الأمير عبد العزيز ووالده وبقية أفراد أسرته.

بعد ذلك، يصرح مقدم الطلب بالمساعدة التي يرغب فِيْ الاستفادة منها.

وذلك مع دعم حاجتك لتلك المساعدة بالأوراق وتوضيح كافة البيانات.

مساعدة مقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تعمل المؤسسة على مساعدة جميع الأسر المحتاجة للسكن وسداد القروض والديون.

يقدم وحدات سكنية للأشخاص الذين ليس لديهم مكان للعيش فِيْه.

يعمل على سداد المدينين والمدينين.

سداد القروض المصرفِيْة لمن لم يتمكن من السداد بسبب الظروف الصعبة.

مساعدة الأرامل والمطلقات والأيتام على تلبية جميع مطالبهم.

مديرية مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد

يمكنك الاتصال بصندوق الأمير عبد العزيز الخيري للحصول على مساعدة مالية لسداد الديون أو تلبية الاحتياجات الطوارئ بأكثر من طريقة، وتتمثل الطرق جميعها فِيْ الآتي –

التوجه إلى الفرع الرئيسي للمؤسسة وهُو 660 نهضة معرفِيْة – الروضة – جدة – المملكة العربية السَعُودِيْة.

او عن طريق التواصل مع احد موظفِيْ المنظمة عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس اب” على الرقم

+966 58326 4852 من أي هاتف أرضي أو محمول سواء داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو خارجها.

اتصل على الرقم الموحد 920015152.

من خارج منطقة تبوك اتصل على 0144421238.

عبر البريد السعودي – ص.ب 098، الرمز البريدي تبوك هُو 71421.

الأمير عبد العزيز هُو الابن الأصغر للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وهُو عضو سابق بمجلس الوزراء ووزير دولة، وكان الأمير عبد العزيز بن فهد رئيسًا لمكتب مجلس الوزراء سابقًا.

وكان الأمير يسير على خطى الملك الراحَلْ فهد بن عبد العزيز آل سعود بمساعدة المحتاجين والمحتاجين.

لهذا السبب كانت من أولويات الأمير عبد العزيز بن فهد وصول جميع الخدمات لمن هم فِيْ أمس الحاجة إليها من خلال مؤسسته الخيرية.

يمكن تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الخطوات التالية

ادخل إلى منصة مؤسسة الأمير عبد العزيز.

أدخل قسم الخدمات الإلكترونية

املأ المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

تحقق من جميع البيانات ثم أرفق الأوراق التي توضح المشكلة.

أرسل الطلب.

يتم فحص الطلب من قبل متخصصين ومن ثم إبلاغ مقدم الطلب.

أهم وأفضل خطوات الحصول على دعم الأمير عبدالعزيز بن فهد

يمكنك تقديم طلب دعم ومساعدة من الأمير عبدالعزيز بن فهد إلكترونياً من خلال الخطوات التالية

أولا التوجه إلى الإنترنت والوصول إلى رَابِطْ المنصة الإلكترونية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

قم بتدوين جميع المعلومات مثل اسمك ومكان إقامتك، وبيان سبب طلب الدعم وإرسال جميع المعلومات التي قدمتها.

شُروطْ الحصول على المساعدة المالية من خلال مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب استيفاء بعض الشُروطْ للحصول على المساعدة المالية من خلال مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وهِيْ كالتالي