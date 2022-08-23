دعوة للتسجيل في مسرعة الأمن السيبراني

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني للتسجيل في “مسرع الأمن السيبراني” بهدف تعزيز نظام ريادة الأعمال في المملكة وتعزيز الابتكار في هذا المجال، وذلك ضمن ” برنامج Cyberk لتطوير قطاع الأمن السيبراني، لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م، من خلال المنصة المخصصة على موقعه الإلكتروني www. nca.gov.sa

أهداف مسرع الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة أن المسرع يشكل أحد الاحتمالات الرئيسية لتنشيط منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، وربط الشركات الناشئة في تقنيات الأمن السيبراني بالمستثمرين بهدف توسيع أنشطتها وتنمية قدراتها، وتعتزم تمكين 40 الشركات الناشئة في المجال في غضون 3 سنوات، وتقدم أكثر من 6.5 مليون ريال كدعم مالي، كما توفر للشركات أكثر من 500 ساعة من التوجيه والتوجيه للشركات التي تسعى للتوسع في المجال.

وأوضحت الهيئة أن المسرع يهدف إلى دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار لإيجاد حلول إبداعية للتحديات السيبرانية المتعلقة بمختلف المجالات، بما في ذلك حماية البيانات، والأمن السحابي، وأمن إنترنت الأشياء، وأمن الذكاء الاصطناعي والاستباقي. معلومات عن التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، ورفع نسبة المحتوى المحلي حول الموضوع للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، وإبراز أن العمل جار لتحفيز الصناعة في هذا المجال و استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها، في إطار جهودها لتطوير القطاع وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

تطوير الأعمال للشركات الناشئة

يأتي إطلاق مسرّع الأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها الفني شركة تكنولوجيا المعلومات السعودية “سايت” وبالشراكة مع “بلج آند بلاي” التي تعد من أكبر مسرعات الأعمال التكنولوجية في العالم، حيث ستساهم هذه الجمعية في تطوير الأعمال للشركات الناشئة من خلال التدريب وتوفير بيئة الدعم والتكيف، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم وتطبيق أفضل المعايير، بالإضافة إلى عقد ورش العمل واللقاءات المساندة وتبادل الخبرات وتقديم المشورة.