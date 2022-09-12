دعوى احتيال بحق ميريام فارس فِيْ الأردن

يبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس ليست فِيْ أفضل أيامها، إذ تعرضت للعديد من الأزمات والنقد مؤخرًا، وتواجهها حاليًا تهمة الاحتيال فِيْ الأردن.

ورفعت الدعوى إلَّى النائب العام فِيْ عمان، القاضي محمود الصمادي، من أحد مشغلي الحزب، بشأن رفضه الظهُور على المسرح بعد موافقته على استضافة حفلة خاصة.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن مقاول الحزب تقدم بالشكوى لأن الفنانة اللبنانية لم تستوف شروط الحفلة التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، حيث حضرت مكان الحفل ولم تنطلق على المسرح. وبناءً على ذلك، سيتم النظر فِيْ القضية بمجرد اكتمال ملفها.

وقال مصدر أمني، إن النيابة العامة الأردنية، بحسب مذكرة التعاون الدولي، ستخاطب نظيرتها اللبنانية، ووفقًا للصلاحيات الممنوحة لها، لإبلاغ الفنانة ميريام فارس بموضوع الشكوى. مسجلاً لدى القضاء الأردني بحقك، ويلتزم بالمتطلبات القانونية بموجب القانون الأردني.

وتأتي هذه الشكوى بعد أيام من دخول ميريام فارس فِيْ أزمة مع مواطنها فارس كرم، حيث بدأ الخلاف بين النجمتين على صورة الأخيرة على الملصق الدعائي لحفلها الذي كان مقررا لموسم جدة الشهر الماضي من شهر يونيو الماضي. تم إلغاؤه.

ظهرت فارس على الملصق الترويجي بحجم أصغر من صورة ميريام، بعد أن تم التقاط صور لها بطريقة غير صحيحة.

بعد ذلك قالت ميريام فارس “ليس هناك خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا متأكدة أنني لم أقصد الإساءة إليه، وفارس من أفضل الشباب، وأعتذر إذا استاء مني. ” وسيكون هناك حزب لنا فِيْ الفترة المقبلة “.

وأضاف “قد تنزعج من حجم الصورة. مخططو الحزب هم من قرروا حجم الصورة وليس نحن”.

وأثار هذا التصريح استفزاز فارس كرم، فقال لقناة “أغاني أغاني” “لا أريد جوابًا على النفس المحمّضة، لكنّ نفسيته حامضة”.

للإجابة عليه “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عَنّْه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل، هل يعلم فارس أنني اخترته ليكون معي فِيْ الحفلة من بين المجموعة من الفنانين الذين أريتني إياه، ولأنه يعلم أنني بكيت أكثر من غيره، لذا بدلاً من أن يشكرني قال هذا، لن أرد على هذا المستوى “.

هذه العبارة أغضبت فارس كرم مرة أخرى، فأجاب “أحب أن أذكرك بالأيام التي كنت تغني فِيْها بأوتار وتجري وتتخيلني فِيْ آخر الليل. الباقي، أنت تعرف جيدًا. أرفق تغريدته بعلامة تصنيف مسيئة ضدها.

عادت ميريام فارس وهددت الفنانة اللبنانية قائلة “يبدو أنك لم تتسامح مع الحَقيْقَة فِيْ القضاء، ستكون قدوة لكل رجل يهاجم شرف امرأة لأنه جاء برأس معها. “