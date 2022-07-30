دعوى قضائية مضادة.. إيلون ماسك يصعد معركته ضد تويتر

رفع Elon Musk دعوى مضادة ضد Twitter، مما أدى إلَّى تصعيد معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.

الوثيقة المكونة من 164 صفحة لم تكن متاحة، على الرغم من أنه بموجب قواعد المحكَمْة يمكن نشر نسخة منقحة للجمهُور قريبًا.

قال قاض فِيْ ولاية ديلاوير الأمريكية إن المحاكَمْة ستبدأ فِيْ 17 أكتوبر وستستمر خمسة أيام للنظر فِيْ محاولة تويتر لإبقاء إيلون موسك فِيْ صفقته.

قال الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla والرئيس التنفِيْذي لشركة SpaceX إنه انسحب من الصفقة فِيْ 8 يوليو وألقى باللوم على Twitter لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي.

رفعت Twitter دعوى قضائية بعد أيام، واصفة مزاعم الحسابات المزيفة بأنها إلهاء، قائلة إن Musk ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولارًا للسهم الواحد. وارتفعت أسهم الشركة 1.4 بالمئة فِيْ التعاملات الصباحية يوم الجمعة إلَّى 41.45 دولار.

أحالت قاضية محكَمْة ديلاوير الجزئية، كاثلين ماكورميك، القضية بسرعة إلَّى المحاكَمْة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بتويتر بسبب الغموض الذي يكتنف الصفقة.

ألقى تويتر باللوم على معركة المحكَمْة فِيْ انخفاض الإيرادات والتسبب فِيْ حدوث فوضى داخل الشركة.

اتفق الجانبان بشكل أساسي على إجراء محاكَمْة فِيْ 17 أكتوبر، لكنهما اختلفا حول حدود ما يمكن الكشف عَنّْه أو الوصول إلَّى الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.

واتهم ماسك تويتر هذا الأسبوع بالامتناع عَنّْ الرد على طلباته بالكشف عَنّْ البيانات، واتهمه تويتر بالسعي للحصول على كَمْية كبيرة من البيانات لا علاقة لها بالقضية الرئيسية فِيْ القضية، وهِيْ ما إذا كان ماسك قد خالف عقد الصفقة.