يسعى المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدير نادي النصر، إلَّى تعديل شؤون فريق الفريق الأول لكرة القدم، من أجل استمرار المنافسة على صدارة الدوري السعودي الروشن.

بدأ النصر الموسم الحالي بشكل جيد بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف، قبل أن يتراجع بسرعة فِيْ الدور الثاني ويخسر أمام التعاون بهدف نظيف.

ويحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عَنّْ المتصدر الشباب.

وكشفت الجولات السابقة عَنّْ العديد من المشاكل والأزمات الفنية فِيْ العالم، خاصة فِيْ خط الدفاع، مما تسبب فِيْ خسارة الفريق بالتعاون، وحصوله أمس على هدف أمام أحضانه.

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كَيْفَ يتعامل جارسيا مع المشاكل الدفاعية

يمتلك جارسيا الثنائي عبد الله مادو وألفارو غونزاليس فِيْ قلب دفاع نادي النصر، لكن الفريق لا يزال يعاني من مشاكل دفاعية كثيرة.

عودة سلطان الغنام الظهِيْر الأيمن وقائد الفريق إلَّى التشكيل الأساسي سيعيد إلَّى حد كبير توازن دفاع النصر فِيْ الأيام المقبلة، فضلاً عَنّْ تألق الظهِيْر الأيمن جيسلان. كونان.

أثرت إصابة علي لقمي سلبًا على دفاع النصر بعد أن اعتمد عليه جارسيا فِيْ تشكيل المونديال، ومع عودته فِيْ المباريات المقبلة ستزداد قوة دفاع النصر.

أنقذ الحارس المخضرم ديفِيْد أوسبينا النصر كثيرًا هذا الموسم، وهذا دليل قوي على وجود الكثير من المشاكل الدفاعية فِيْ الفريق كلما كانت هناك فرص للتسجيل.

وهناك حل آخر يمكن أن يلجأ إليه جارسيا وهُو تغيير طريقة لعبهم (3-4-3) مع ثلاثي عبد الله مادو وألفارو والفتيل فِيْ عمق الدفاع والاعتماد على تسديدات الغنام. وكونان من الجانبين.

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