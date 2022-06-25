دفعة قوية جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز بكأس مصر

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم عن موقف الدولي طاهر محمد طاهر جناح العبقري الأحمر، للحاق بالمباراة القادمة أمام نادي بيراميدز في كأس مصر.

تعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في العضلة ذات الرأسين خلال مشاركته مع الأهلي أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام الأربعاء الماضي ضمن مباريات الثانية والعشرين. يوم بطولة الدوري المحلي.

وأكد الطاقم الطبي برئاسة أحمد أبو عبلة، استعداد طاهر محمد طاهر للعب مع الأهلي أمام بيراكيدز بعد ة اللاعب وتعافيه من آلام العضلات التي أصابته مؤخرًا.

ويواجه بيراميدز منافسه النادي الأهلي الأحد المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات اليوم الثامن من بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، الساعة التاسعة والنصف مساء الحادة، بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف عصرا. المملكة العربية السعودية.

وستشهد قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة في نادي بيراميدز عودة 4 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة بعد المشاركة في التدريبات الجماعية للعبقرية الحمراء أمس الجمعة وهم علي لطفي وعلي. معلول وعليو ديانج ومحمد عبد المنعم.