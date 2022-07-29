دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريس دفعة قوية في الساعات الأخيرة قبل المواجهة المتوقعة ضد نادي المقاولون العرب في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعافى مهاجم الأهلي صلاح محسن من إصابة في الآونة الأخيرة ليعود إلى دوره إلى جانب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب جينيو روجو، خلال المباراة القادمة أمام نادي المقاولون العرب، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة ضد نادي مصر مكاسة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يبدأ موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم غد السبت 30 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء الجني الأحمر أمام ذئاب الجبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري المؤجلة.

القناة التي تبث مباراة الاهلي والمقاولون العرب

ستنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقرر إقامتها على ملعب “عثمان أحمد عثمان” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة من 25 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 25 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

يحتل المقاولون العرب المركز 16 في الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

فاز المقاولون العرب بـ 4 مباريات، لكنهم خسروا 10 وتعادلوا 12 مرة.