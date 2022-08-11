دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس دفعة قوية قبيل المباراة المقبلة أمام نادي مصر المقاصة في إطار منافسات كأس مصر 2022/2022.

أكد الكادر الطبي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة شفاء جهود الثنائي العبقري الأحمر أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا من الإصابة التي تعرضوا لها في الفترة الماضية بشرط أن يشاركوا في التدريب. عمالقة القاهرة في الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من برنامج التأهيل.

وتقام مباراة الأهلي ومقاصة مصر الأحد المقبل في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة 16 من كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

ولعب الأهلي 29 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز في 18 وتعادل 8 وخسر 3.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة