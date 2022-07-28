“دفعة محرم 1444” الاستعلام عن الأهلية فِيْ الضمان الاجتماعي المطور SA

نحن نتابع معك كيفِيْة الاستفسار عن الأهلية المطورة للضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع إصدار نتائج الأهلية المطورة للضمان الاجتماعي لعدد كبير من المتقدمين، سواء كانوا أفرادًا أو أفرادًا، خلال الفترات القليلة القادمة. لا، وستتلقى راتبك الأول للضمان الاجتماعي الذي تم تطويره هذا الشهر أم لا، كل هذا وأكثر على موقعهم الثقافِيْ، لذا اتبع السطور التالية.

حالة الضمان الاجتماعي للمطور

كَمْا تقدم آلاف المواطنين وآلاف العائلات بطلبات للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المتطور، سواء كانوا مستفِيْدين سابقين من نظام الضمان الاجتماعي القديم أو كانوا جددًا ولم يكونوا مستفِيْدين سابقًا على النحو الذي توفره الدولة فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المتطور. إدراج النظام لمزيد من المجموعات التي لم يتم تغطيتها من قبل.

أخبار الضمان الاجتماعي

نشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “Twitter”، الشهر المعروف باسم سفِيْر الضمان الاجتماعي، تغريدة قبل عدة أيام مفادها أنه سيتم الكشف عن أهلية دفعة جديدة فِيْ غضون أيام قليلة.

4 أيام متبقية لمجموعة كبيرة من التصفِيْات

. pic.twitter.com/unLo4ihrMx – سفِيْر الضمان الاجتماعي (@ m_r9931) 11 مايو 2022

وهذه التغريدة، على الرغم من أنها ليست أكثر من توقع قائم على ما رأيناه فِيْ الأشهر الأخيرة، إلا أن هناك احتمالية كبيرة أنها كذلك، حيث تم نشر نتائج الأهلية فِيْ تواريخ مماثلة فِيْ الأشهر الأخيرة.

تعرف على الأهلية فِيْ الضمان الاجتماعي المتقدمة

سنتابع معك الخطوات الصحيحة لمعرفة حالة أهليتك، حيث يوجد العديد من الأشخاص الذين ينتظرون الرد على طلبهم، كَمْا قمنا بالمتابعة معك للاستعلام عن 1443 قطع، ويمكنك اكتشف الحالة باتباع الخطوات والقسم التالي

حالة الضمان الاجتماعي فِيْ السجل المدني

انتقل إلى Developer Assurance Platform عبر الرَابِطْ الرسمي الخاص بها sbis.hrsd.gov.sa.

ثم أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور.

تسجيل الدخول.

سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحتك الرئيسية.

ثم انقر فوق خيار الطلبات الموجود فِيْ شريط الخيارات فِيْ الأعلى.

سيتم نقلك إلى قائمة الطلبات.

ستجد طلبك (مؤهل، غير مؤهل، قيد النظر).

فِيْ حالة وجودها فِيْ الدراسة، لا تقلق وحاول مرة أخرى لاحقًا.

لقد تابعنا معك أيضًا طريقة التقدم للحصول على مساعدة مالية طارئة لـ Royal Audience 1443، لذا استمر فِيْ المتابعة.

كيفِيْة تقديم اعتراض

ولكن فِيْ حال كنت مقدم طلب وشعرت أنك مستحق ويبدو أنك غير مؤهل، يمكنك أيضًا تقديم اعتراض من خلال الخطوات التالية

انقر فوق الطلب غير المؤهل.

ثم انقر فوق الزر “التفاصيل” مع أيقونة العين.

ثم انقر فوق إرسال اعتراض.

أدخل جميع البيانات والمستندات المطلوبة لتقديم الاعتراض كَمْا هُو موضح فِيْ القسم.

ثم انقر فوق التسليم.

مَتَّى سيصدر ضمان الترقية هذا الشهر

أما بالنسبة لمَوعِد النزول، فقد ازداد البحث، خاصة منذ أن مر التاريخ الذي كان يتوقع سقوط الجميع هذا الشهر، ولكن مع نشر نتائج الاستحقاق للمواطنين هذا الشهر، نتمنى أن يتم إيداع الضمان الاجتماعي المتطور للغاية. قريبا فِيْ حسابات المستفِيْدين وهذا ما سنواصل معكَمْ هنا على موقعكَمْ ابلغوني فِيْ اخبار السَعُودِيْة.

جدارة – أهلية

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فِيْ النظام المطور يختلف إصداره عن كل شهر سابق ويتوقع أن يصدر ابتداء من يوم غد. pic.twitter.com/SYJHMuTf2X – سفِيْر الضمان الاجتماعي (@ m_r9931) 23 يوليو 2022

الأهلية للقطعة الجديدة

أما بالنسبة للدفعة الجديدة التي سيتم صرفها فِيْ بداية شهر محرم 1444 هـ، فلم يتم الكشف عن استحقاقها لها بعد، لكننا نتوقع أن تنخفض الأهلية بنسبة كبيرة فِيْ الساعات القليلة المقبلة، خاصة أننا الدخول يوم 25 ميلادي والذي من المفترض أن يكون أهليته كل شهر. كان ينخفض ​​قبل هذا التاريخ، ونشر سفِيْر الضمان على تويتر أن الأهلية تنخفض بشكل مختلف كل شهر، ومن المتوقع أن تنخفض خلال هذه الأيام.

العاجلة # مطور_الأمن_الاجتماعي

تم مؤخرًا إصدار الأهلية لهذا الشهر، وسيتم إيداع معاش تقاعدي عن كل طلب مؤهل pic.twitter.com/n9EBRKaeok – سفِيْر الضمان الاجتماعي (@ m_r9931) 27 يوليو 2022

تحديث جديد نشر سفِيْر الضمان الاجتماعي أنه تم الكشف عن الأهلية لهذا الشهر، ويمكنك الرجوع إليها باتباع الخطوات والرَابِطْ الذي تركناه أعلاه على موقعهم، أعلمني، سنعلمك بالخطوات الصحيحة . لتضمن لك حقك، يرجى المتابعة معنا أعزائي الداعمين على موقعك، واسمحوا لي أن أعرف أولاً.