دفع الإيجار لما يزيد عن 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية في جدة

أعلنت لجنة الأحياء الفقيرة بجدة، أنه تم دفع الإيجار لأكثر من 14 ألف أسرة من سكان العشوائيات، بقيمة تزيد عن 243 مليون ريال، منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

خدمات مجانية

ولفتت الهيئة إلى أن الدولة تقدم حزمة من الخدمات المجانية لمواطني الأحياء الهامشية المشمولة بالقاعدة، ومن بينها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار، استفاد منها 14156 أسرة، و 213 مواطنا مسجلا. . في الضمان الاجتماعي لسكان الأحياء التي تغطيها المنظمة، من خلال برامج التمكين التي تستهدف هذا المجال، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة، من بينها سلال من الغذاء والماء والغذاء والأدوية وحليب الأطفال ونقل الأمتعة.

3 فئات من المسكنات

وتجدر الإشارة إلى أن المساكن تشمل ثلاث فئات، الأولى للعائلات الأمنية المقيمة في هذه الأحياء الفقيرة، والتي تم تخصيص 4،781 منزلاً لها، والتي ستكون جاهزة بالكامل بحلول نهاية عام 2023.

أما الفئة الثانية فتشمل الملاك الذين يسكنون فيلات مهدمة والأحياء التي لها صكوك، وقد قامت الدولة بتأجيرهم وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويض، وستخدم الفئات الثلاث في الأحياء التي ستزال في الفترة المقبلة.

وتمكنت اللجنة بالتعاون مع أصحاب العشوائيات وأهاليها من القضاء على 28 حيا وبقي 4 أحياء هي المنتزهات والقويزة والعدل والفضل وأم السلام وكيلو 14 الشمالي التي تم إزالتها. ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية أكتوبر المقبل.