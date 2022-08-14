دلال أبو آمنة الأغاني التراثية تدغدغ المشاعر.. وهكذا وفّقت بين الطب والفن

أحيت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة حفلاً غنائياً فِيْ مهرجان الفحيص بالأردن، بحضور جمهُور كبير، وتفاعل مع أغانيها التي استمرت قرابة الساعتين.

وعبرت الفنانة عَنّْ سعادتها بمشاركتها فِيْ المهرجان، مشيرة خلال حديثها مع كاميرا “العرب اليوم” إلَّى أنها سمعت الكثير عَنّْ مهرجان الفحيص، لكنها لمست هذا الجمال بنفسها من خلال إحياء حفلة ببوصلة فلسطينية وأردنية. الأغاني

كَمْا أعلنت دلال أن حفلها المقبل سيكون أيضًا فِيْ الأردن، واصفة إياه بـ “الاستثنائي” بسبب مشاركة الفنان اللبناني مارسيل خليفة معها، حيث سيكون الحفل دعمًا لنادي الهلال المقدسي والأيتام. فِيْ القدس.

جمعت أبو آمنة بين الفن والطب “بالعاطفة” كَمْا تقول، فهِيْ طبيبة دماغ وعلم أعصاب ومغنية، والسبب فِيْ ذلك هُو شعورها الداخلي بمساعدة الآخرين سواء فِيْ الفن أو الطب. مؤكدا أن الفن يشفِيْ الأرواح والطب يشفِيْ الأجساد. ، لذلك فهُو موجود فِيْ كليهما.

وقالت فِيْ البرنامج الشهِيْر “مدينتي” إن المشروع يأخذ شكلاً وصيغة جديدة من خلال الأغاني القديمة التي تربط الفلسطيني البعيد عَنّْ بلده بالمكان الذي منعه من الوصول إليه، مشيرة إلَّى أنها قدمت روابط على الموقع. العديد من المهرجانات فِيْ تونس وجرش وغيرها.