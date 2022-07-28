دلعي أولادك فِيْ حر الصيف..فِيْ 10 دقائق بس أعملي أيس كريم الماء فِيْ الخلاط بنكهات مختلفة وسر المحَلْات فِيْ المطة

اصنع آيس كريم مائي فِيْ الخلاط وتصفح المحَلْات التجارية فِيْ المطىيعتبر الآيس كريم من الحَلْويات المفضلة للكبار والأطفال فِيْ فصل الصيف، حيث أن تناول الآيس كريم يعمل على ترطيب الجسم، ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق يمكن أن يستخدمنها لتحضير الآيس كريم فِيْ المنزل بدلاً من شرائه من الخارج. استهلاك المال معها، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن الآيس كريم الخارجي يحتوي على ألوان صناعية بالإضافة إلى نكهات صناعية، لذلك سنشرح كيفِيْة صنع الآيس كريم بشكل طبيعي.

وصفة الآيس كريم بالفواكه

لتتمكن من صنعها وتحضيرها فِيْ المنزل بشكل صحيح، يجب عليك اتباع الخطوات التالية

المكونات

2 كوب ماء مثلج.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.

كوب قشطة شانتيلي.

السكر حسب الرغبة.

المانجو أو أي نوع من الفاكهة حسب الرغبة.

طريقة تحضير آيس كريم الفاكهة

فِيْ وعاء الخلاط الكهربائي، أضيفِيْ الماء والكريمة المخفوقة والحَلْيب المجفف والسكر، واخلطي المكونات جيدًا معًا بسرعة عالية لمدة ثلاث دقائق على الأقل.

بعد الجمع بين المكونات، اسكب نصف الكَمْية فِيْ وعاء آخر.

أحضر نوع الفاكهة الذي تفضله وضعه فِيْ الخلاط مع ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من السكر بدون ماء حتى يصبح هريسًا سميكًا.

ضعي نصف مزيج الفاكهة على النصف الآخر من الخليط. مجمدة شغل الخلاط مرة أخرى حتى تمتزج المكونات.

شغل الخلاط مرة أخرى حتى تمتزج المكونات. ثم وضع مجمدة فِيْ أوعية أو أطباق التقديم، ضعيها فِيْ الفريزر حتى تتجمد ثم قدميها.

اصنع آيس كريم الشوكولاتة

سوف نقدم لك اصنع آيس كريم الشوكولاتة

مكونات آيس كريم الشوكولاتة

كوب حَلْيب.

كوبان من الكريمة الثقيلة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث صفار بيض.

إطارات الشوكولاتة.

تحضير آيس كريم الشوكولاتة