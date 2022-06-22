دلعي الدايت واعملي كيكة جوز الهند للكيتو بسعرات حرارية منخفضة

يبحث الكثير من الناس عن طرق لتحضير أنواع الحلويات التي تتناسب مع الأنظمة الغذائية المختلفة التي يتبعها كثير من الناس ، مثل حمية الكيتو ، والتي تلزم الأشخاص الذين يتابعونها بتناول بعض الأطعمة والحلويات ، وسنقدم لكم اليوم الأطعمة المشبعة. طريقة كعكة جوز الهند للرجيم وهي مناسبة لجميع أنظمة الريجيم.
مكونات تحضير كعكة جوز الهند المشبعة للرجيم:
- نصف كوب كبير من جوز الهند الفاخر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- 2 بيض في درجة حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من سكر الدايت.
- ملعقة كبيرة زبدة مذابة.
- ربع كوب ماء.
طريقة تحضير كعكة جوز الهند المشبعة للرجيم:
- نطحن جوز الهند جيدًا حتى يصبح مثل الدقيق وننخله جيدًا.
- نحضر وعاء عميق ونضيف جوز الهند المطحون والملح.
- ثم نضيف البيكنج بودر لهم ونخلط المكونات جيدا.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض وسكر الدايت فيه.
- نخلطهم جيداً ثم نضيف الزبدة المذابة والماء ونخلطهم جيداً.
- ثم نضيف مزيج الخلاط إلى المكونات الجافة في الوعاء ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر قالب كيك ونضع فيه طبقة من الزبدة ونضيف إليه خليط الكيك.
- نقوم بإدخال قالب الكيك في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية.
- ضع القالب على الرف الأوسط لمدة عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة.
مكونات صنع كعكة جوز الهند للرجيم:
- 4 أكواب كبيرة من جوز الهند المطحون ناعماً.
- 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة.
- كوب كبير من حليب جوز الهند.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- 6 ملاعق كبيرة من سكر الدايت.
طريقة تحضير كعكة جوز الهند للرجيم:
- نحضر وعاء عميق ونضيف البيض والملح ونضربهم بخلاط يدوي.
- ثم نضيف إليها جوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا وسكر الدايت.
- ثم نخلطهم جيداً ثم نضيف حليب جوز الهند ونخلطهم جيداً.
- نحضر صينية ، ندهنها بقليل من الزبدة ، ثم نضيف إليها خليط الكيك.
- ضعي صينية الكيك في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية.
- اتركي قالب الكيك على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق ، حتى يكتسب لونًا من الأعلى.
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