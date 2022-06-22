دلعي الدايت واعملي كيكة جوز الهند للكيتو بسعرات حرارية منخفضة

يبحث الكثير من الناس عن طرق لتحضير أنواع الحلويات التي تتناسب مع الأنظمة الغذائية المختلفة التي يتبعها كثير من الناس ، مثل حمية الكيتو ، والتي تلزم الأشخاص الذين يتابعونها بتناول بعض الأطعمة والحلويات ، وسنقدم لكم اليوم الأطعمة المشبعة. طريقة كعكة جوز الهند للرجيم وهي مناسبة لجميع أنظمة الريجيم.

مكونات تحضير كعكة جوز الهند المشبعة للرجيم:

نصف كوب كبير من جوز الهند الفاخر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 بيض في درجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من سكر الدايت.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير كعكة جوز الهند المشبعة للرجيم:

نطحن جوز الهند جيدًا حتى يصبح مثل الدقيق وننخله جيدًا.

نحضر وعاء عميق ونضيف جوز الهند المطحون والملح.

ثم نضيف البيكنج بودر لهم ونخلط المكونات جيدا.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض وسكر الدايت فيه.

نخلطهم جيداً ثم نضيف الزبدة المذابة والماء ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف مزيج الخلاط إلى المكونات الجافة في الوعاء ونخلطهم جيداً.

ثم نحضر قالب كيك ونضع فيه طبقة من الزبدة ونضيف إليه خليط الكيك.

نقوم بإدخال قالب الكيك في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية.

ضع القالب على الرف الأوسط لمدة عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة.

مكونات صنع كعكة جوز الهند للرجيم:

4 أكواب كبيرة من جوز الهند المطحون ناعماً.

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز.

ملعقة كبيرة فانيليا.

6 ملاعق كبيرة من سكر الدايت.

طريقة تحضير كعكة جوز الهند للرجيم: