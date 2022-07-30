دلكة الكركَمْ للجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تتخيلي بياض فوري للأماكن الغامقة والتصبغات من أول استعمال 

مساج الكركَمْ للجسم، الشاغل الرئيسي للعروس قبل يوم زفافها هُو كيفِيْة تفتيح جسدها والتخلص من أي تصبغات أو بقع داكنة على جسدها فِيْ أقصر وقت ممكن، حتى لا تخجل أمام الآخرين . والاهم زوجها لذلك نقدم لكَمْ فِيْ هذا المقال تدليك مخصص لتبييض جسم العروس فِيْ اقصر وقت ممكن باستخدام الكركَمْ وخلطه بالعناصر والمكونات الطبيعية، آمن تماما على البشرة، وتدليك يعتبر الكركَمْ من أشهر أنواع التدليك وأكثرها فاعلية لتبييض جسد العروس، والعمل على توحيد لونه، مما يجعل العروس تشعر بالانتعاش، مما يمنحها الثقة بالنفس.

كيفِيْة عمل مساج الكركَمْ للجسم

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الكركَمْ المطحون.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من المسك المطحون.

كيف تستعد

تُمزج جميع المكونات فِيْ وعاء كبير وتُمزج جيدًا حتى يتم الحصول على قناع ناعم.

ضع الخليط الناتج فِيْ وعاء كبير محكَمْ الغلق.

اغسل جسمك جيدًا بالماء واستحم جيدًا.

ابدأ بتطبيق التدليك الذي أعددته على جميع أجزاء جسمك.

افركيها على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق (حتى تتم إزالة جميع الخلايا الميتة).

اتركي التدليك على جسمك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تمامًا.

أضف بضع قطرات من زيت الزيتون على جسمك ثم دلكه مرة ثانية.

أخيرًا، اغسل جسمك جيدًا بالماء والصابون، حتى يزول الاحتكاك بالكامل.

تأكد من ترطيب بشرتك الرطبة باستخدام مرطب قوي لحماية بشرتك من الجفاف.

وستلاحظ أنك تحصلين على بشرة ناعمة وبيضاء ومتوهجة من أول استخدام.

افركي الكركَمْ والليمون لتبييض الجسم كله

ملعقتان كبيرتان من الكركَمْ المطحون.

ليمون

كوب دقيق

كوب صغير من الجلسرين.

كوب من الماء.

كيف تستعد