دلكة الكركَمْ للجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تتخيلي بياض فوري للجسم والأماكن الغامقة والتصبغات من أول استعمال 

تدليك الكركَمْ للجسم، فجميع العرائس يريدون بشرة بيضاء وموحدة قبل الزواج، مثلما تفضل الفتيات بشرة خالية من أي عيوب، لذلك يبحثن جميعًا عن أقنعة تحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح لون البشرة، وإزالة التصبغ. خلال فترة وجيزة ومن افضل الوصفات استخدام الكركَمْ فهُو يستخدم لتدليك الاماكن الداكنة من الجسم لازالة البثور والتصبغ وخلايا الجلد الميتة لذلك فهُو يعتبر من اكثر الوصفات المرغوبة من قبل جميع الفتيات حيث يفضلون استخدام ماسكات طبيعية لا تحتوي على مواد تضر بشرة الجسم، ولهذا سنوضح كيف يعمل الكركَمْ على تدليك بشرة الجسم، فهُو ينظف بسرعة.

كيفِيْة عمل مساج الكركَمْ للجسم

تستخدم الأمهات الكركَمْ فِيْ نكهة الطعام، كَمْا أنه يستخدم فِيْ صبغ الشعر وتغيير لونه، وكذلك لتنظيف الجسم من أي أماكن مظلمة أو شوائب، ويتوفر الكركَمْ فِيْ معظم المنازل وهُو غير مكلف وهُو مصدر إزعاج لجميع الفتيات. قادم

المكونات

ملعقة صغيرة كركَمْ.

2 ملاعق كبيرة من ماء الورد رائعة.

1 ملعقة كبيرة نشاء.

طريقة تحضير مساج الكركَمْ للجسم

من المهم تدليك بشرة الجسم لتنظيفها بشكل مستمر، حيث أن هذه المساجات تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم وتوحيد لونها، وبالتالي لا تحتاج الفتيات إلى استخدام كريمات التفتيح التي تسبب التهابات الجلد، يمكن القضاء على كل هذه المشاكل من خلال استخدام الكركَمْ الذي يحتوي على مكونات قوية تساعد على تفتيح لون البشرة بسرعة، ويمكن تحضير وصفة الكركَمْ بسهُولة واستخدامها باتباع الخطوات التالية.