دلكة النشا والليمون لتفتيح الجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تصدقي النتيجة تبيض فوري للجسم من أول استعمال

مقشر لتفتيح الجسم بالنشا والليمون، تبحث العرائس المقبلات على الزواج عن وصفات طبيعية وخلطات تساعد على تفتيح بشرتهم على الفور وتوحيد لونها، والاستمتاع ببشرة مشرقة وجذابة. التصبغ الذي يعاني منه الجلد، ويعمل على تقشير الجلد، والقضاء على الخلايا الميتة، وتحفِيْز نمو خلايا جديدة، مما يمنح البشرة إشراقة ونضارة فورية.

طريقة عمل مقشر النشا والليمون لتفتيح الجسم

المكونات

ليمون

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب ماء ساخن.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت الأركان الأصلي (مصدر موثوق).

كيف تستعد

قم بإذابة النشا فِيْ عصير الليمون فِيْ وعاء كبير مع التقليب جيدًا حتى تتأكد من ذوبان النشا تمامًا.

نضيف باقي المكونات السابقة لخليط النشا والليمون ونخلطهم جيداً حتى يتجانس قوامهم.

ضعي المزيج الناتج فِيْ قدر على نار متوسطة، انتظري حتى يصل لدرجة الغليان واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق.

نرفع المزيج عن النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

اغسلي جسمك جيدًا بالماء وجل الاستحمام.

مدد التدليك على جسمك، وافركه على بشرتك لبضع دقائق بحركات دائرية لطيفة.

انتظري نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

مقشر النشا والحَلْيب لتفتيح الجسم

3 ملاعق كبيرة نشاء.

كوب حَلْيب بارد.

كيف تستعد