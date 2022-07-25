دلكي جسمك كله بخلطة النشا لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة للأبد

تعتبر المناطق الداكنة من الجسم من أكثر المناطق المزعجة لأنها بنية اللون وهذا اللون واضح وملاحظ ويختلف عن باقي مناطق الجسم ومن بين هذه المناطق منطقة البكيني وأيضاً منطقة الإبطين. وهناك مناطق أخرى من الجسم تكون بهذا اللون وهِيْ منطقة الركبتين والمرفقين ولكن المقلق والصعب هُو سواد المناطق الحساسة مما يجعل الفتاة تشعر بالخجل وقد تكلف. تقوم بتبييض هذه المناطق خاصة أن البشرة حساسة ولا تتحمل استخدامات معينة منها كريمات التفتيح، حيث أن هذه الكريمات غير مجدية لاحتوائها على مواد كيميائية تسبب ظهُور تأثيرات سلبية فِيْ المناطق الداكنة، ولهذا تسعى الكثير من الفتيات إلى تصحيحها. والشيء الصحي الذي يعمل على تبييض المناطق الداكنة من الجسم، لتحضير هذا الخليط بسرعة كبيرة، حيث أن مكوناته بسيطة ومتوفرة، ويتميز بتأثيره سريع ورائع. تتجلى النتيجة من الأسبوع الأول ويستمر تأثيرها لفترة طويلة. هُو لتفتيح باقي مناطق الجسم ويساعد ايضا على تفتيح الوجه، هذا الخليط مفِيْد جدا بعكس استخدام كريمات التفتيح الضارة وهذا يعود للمكونات التي يتكون منها خليط النشا كل من وهِيْ مفِيْدة جدا.

هناك مناطق مختلفة من الجسم يكون لونها غامق أو غامق، وهذا اللون مزعج ويجعل أي امرأة تشعر بالخجل وتريد إزالة هذا اللون، لذلك تلجأ إلى استخدام بعض الأشياء القادرة على تبييض هذه المناطق. استخدام أفضل من استخدام الخلطات الطبيعية مثل خليط النشا، هذا الخليط يساعد على تبييض مناطق من الجسم، ولكن بدلاً من ذلك يبيض جلد الجسم كله.

مكونات خليط النشا لتبييض المناطق الداكنة من الجسم

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركَمْ.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة عمل خليط النشا لتبييض المناطق الداكنة من الجسم