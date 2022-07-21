دليل الالتحاق بجامعة أم القرى 1444 pdf ، يعد دليل الخاص بإجراءات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها جامعة أم القرى وهي ضمن الجامعات المتميزة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتدفق الطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعة، تابعوا معنا .

جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية

تأسست جامعة أم القرى عام 1950 م. تتميز الجامعة بكونها أول وأقدم جامعة تأسست في المملكة العربية السعودية. تضم جامعة أم القرى ما يقرب من 35 كلية تضم كل منها العديد من التخصصات. استطاعت جامعة أم القرى إبراز مكانتها محليًا وعالميًا من خلال إعداد برامج تدريبية تمنح الجامعة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة لمسارات مختلفة وفق ضوابط وشروط محددة.

دليل القبول بجامعة أم القرى 1444

في بداية التسجيل يحصل الطالب المتقدم بإحدى كليات جامعة أم القرى على دليل القبول بالجامعة. يسهل الدليل على الطالب معرفة معدلات ومعايير القبول في التخصصات والكليات المختلفة، بالإضافة إلى معرفة الأهداف والرؤية المستقبلية للجامعة وأهم الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة.

دليل القبول بجامعة أم القرى 1444 pdf

للحصول على ملف دليل القبول بجامعة أم القرى، قم بتنزيل ملف pdf “” مباشرة، والاطلاع على جميع البيانات الواردة في الدليل والمقدمة من الجامعة للموظفين الجدد داخل كليات جامعة أم القرى.

شروط القبول بجامعة أم القرى 1444

يتم التقيد بعدد من الشروط والضوابط الخاصة بجامعة أم القرى عند تقديم طلب التسجيل، وهي كالتالي

اجتياز الثانوية العامة والحصول على الشهادة أو ما يعادلها في المملكة العربية السعودية.

تأكد من أن شهادة الثانوية العامة لمقدم الطلب أقدم من خمس سنوات.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا عند تقديم الطلب.

أخذ اختبارات القبول التي تجريها الجامعة للطلاب.

مع مراعاة المقابلات الشخصية، إن وجدت.

حسن السيرة والسلطة للطالب المتقدم.

عدم فصله من جامعة سابقة عند تقديم الطلب.

التأكد من أن مقدم الطلب لائق طبيا.

كيفية التسجيل في جامعة أم القرى 1444

للتسجيل في كليات جامعة أم القرى يتم اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لجامعة أم القرى ”“.

حدد الخدمات عبر الإنترنت.

سجل جميع البيانات والمعلومات على الموقع.

تزويد الموقع بالمستندات والمستندات التي يطلبها (مثل شهادة الثانوية العامة، صورة من بطاقة الهوية أو بطاقة عائلية، صورة شخصية).

التأكد من صحة وسلامة البيانات المدخلة من قبل إدارة الجامعة ومن ثم إصدار النتائج.

اختر التخصص الذي تريد الالتحاق به.

انقر فوق زر إرسال الطلب.

رابط جامعة أم القرى الرسمي

يتم الدخول من خلال الرابط الرسمي لموقع جامعة أم القرى. يقوم الموقع بتزويد المتقدم أو الطالب المنتسب بكافة التعليمات والتعليمات المطلوبة في عملية التقديم والتسجيل، ويمكن معالجة معرفة كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول دليل الالتحاق بجامعة أم القرى 1444 pdf ، و رابط جامعة أم القرى الرسمي ، و كيفية التسجيل في جامعة أم القرى 1444 ، و شروط القبول بجامعة أم القرى 1444 .