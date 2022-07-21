دليل الالتحاق بجامعة حفر الباطن 1444 pdf ، يعد دليل الخاص بإجراءات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها جامعة حفر الباطن وهي ضمن الجامعات المتميزة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

جامعة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية

جامعة حفر الباطن هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتقع في محافظة حفر الباطن. المملكة العربية السعودية.

دليل القبول بجامعة حفر الباطن 1444

يتميز دليل القبول بجامعة حفر الباطن بوجود كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بالقبول لخريجي الثانوية العامة بما يتيح لهم التعرف على شروط ونسب ومعايير القبول في كليات وتخصصات الجامعة. كما هو موضح في اللوائح والأنظمة الرئيسية للجامعة، بالإضافة إلى أن دليل القبول يختلف من جامعة إلى أخرى بناءً على مجموعة من المعايير.

دليل القبول بجامعة حفر الباطن 1444 pdf

لتحميل دليل القبول بجامعة حفر الباطن مباشرة “” للاطلاع على تخصصات وكليات الجامعة ومعرفة نسبة القبول في كل تخصص بجامعة حفر الباطن.

شروط القبول بجامعة حفر الباطن 1444

حددت جامعة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية شروط وضوابط الالتحاق بها لكل من حاملي شهادة الثانوية العامة باللغة العربية وشهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، وسنذكر أهم شروط الالتحاق بها. الفروع على النحو التالي.

شروط القبول لطلبة الثانوية العامة باللغة العربية

ومن أبرز شروط الالتحاق بجامعة حفر الباطن ما يلي

الجنسية السعودية لمقدم الطلب.

وجود وثيقة إقامة سارية المفعول للطلاب غير السعوديين.

الحصول على شهادة الثانوية العامة خلال السنوات الأربع الماضية ويكون معتمداً.

في حال كانت الشهادة من خارج المملكة يتم معادلتها من قبل الجهات المختصة.

في كلية العلوم التطبيقية، يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة خلال العام الماضي كحد أقصى.

يجب الحصول على درجة قبول في الاختبار العام واختبار التحصيل.

شروط القبول لطلاب المدارس الثانوية باللغة الإنجليزية

لخريجي المدارس الثانوية باللغة الإنجليزية، يشترط النقاط التالية

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 17 عامًا.

الحصول على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية في العام الجديد أو السابق فقط.

التأكد من الحصول على الشهادة من جهة معتمدة بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون درجات المدرسة الثانوية من حيث النسبة المئوية فقط.

إجراء اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية.

إجراء اختبار تحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام الذي يسبقه.

لا يشترط وجود سجل سابق في الجامعة أو كليات المجتمع التابعة لها.

الرابط الرسمي لجامعة حفر الباطن

للدخول مباشرة عبر الموقع الرسمي لجامعة حفر الباطن “” حيث تقدم الجامعة كافة الخدمات المطلوبة لخريجي الثانوية العامة والخدمات المتعلقة بموظفي الجامعة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد الشروط والضوابط والأسعار. القبول لكل كلية وتخصص داخل الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول دليل الالتحاق بجامعة حفر الباطن 1444 pdf ، و الرابط الرسمي لجامعة حفر الباطن ، و شروط القبول لطلاب المدارس الثانوية باللغة الإنجليزية ، و شروط القبول بجامعة حفر الباطن 1444 .