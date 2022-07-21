دليل الالتحاق بجامعة طيبة 1444 pdf ، يعد دليل الخاص بإجراءات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها جامعة طيبة وهي ضمن الجامعات المتميزة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتدفق الطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعة، تابعوا معنا

جامعة طيبة

تعد جامعة طيبة من أعرق الجامعات السعودية، حيث تأسست منذ ما يقرب من 19 عامًا، من وقت إنشائها عام 2003 م، وتحتوي الجامعة على حوالي 28 كلية بالإضافة إلى معهدين. المكانة القوية والبارزة وحضور الجامعة، احتلت الجامعة المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات السعودية، بحسب تصنيف وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

دليل القبول بجامعة طيبة 1444

يعتبر دليل القبول بجامعة طيبة دليلاً يتيح للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج جامعة طيبة للعام الدراسي الجديد 1444 هـ تحديد الكليات والتخصصات الفرعية ومعرفة ما إذا كانت هذه التخصصات مناسبة أم لا للتقديم عليها. وبناءً عليه تقدم عمادة القبول والتسجيل دليل قبول لجميع الطلاب، ويمكن من خلاله التعرف على معلومات التسجيل في الجامعة والتعرف على شروط ومواعيد التسجيل في جامعة طيبة.

شروط القبول بجامعة طيبة 1444

حددت جامعة طيبة مجموعة من الشروط التي من المهم استيفائها في جميع المتقدمين، وهذه الشروط هي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية.

يتم توفير شهادة الميلاد بالإضافة إلى صورة من بطاقة الإقامة لغير السعوديين فقط.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على الثانوية العامة لأكثر من 5 سنوات.

تكون مدة صلاحية درجات الكفاءة والإنجاز سارية على النحو الذي يحدده المركز الوطني للقياس.

سيتم اختيار المرشحين وفقًا للنسبة المرجحة.

لا يجوز للطالب التقدم للترشح إذا كان مسجلاً في جامعة طيبة.

لا تسمح جامعة طيبة للمتقدمين بأكثر من فرصتين للقبول.

لا يجوز تعديل المعلومات بعد انتهاء التسجيل.

كيفية التسجيل في جامعة طيبة

يتم التسجيل في جامعة طيبة باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة طيبة.

انتقل إلى علامة التبويب القبول والتسجيل.

توجه إلى القائمة المنسدلة وحدد خيار خدمات القبول.

تحديد بوابة القبول الإلكترونية.

سيتم توجيهك إلى الصفحة المخصصة للبرنامج المتاح للتسجيل.

اكتب معلومات التسجيل الخاصة بالجامعة.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة.

انقر فوق إرسال.

تاريخ التسجيل بجامعة طيبة 1444

يكون موعد التسجيل في جامعة طيبة للعام الدراسي الجديد 1444 هـ لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في مختلف فروع الجامعة حسب المواعيد التالية

تم فتح باب الترشيحات على موقع الجامعة يوم الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ.

تحديث المعلومات الأكاديمية وقدرات وإنجاز المرحلة الثانوية يوم الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ.

ينتهي باب الترشيح يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ.

الإعلان النهائي لنتائج القبول حسب المقاعد المحددة يوم الأربعاء 5 / محرم / 1444 هـ.

ما هي كليات جامعة طيبة 1444

تضم جامعة طيبة 28 كلية. من خلال هذه الكليات، توفر التخصصات الفرعية التي تناسب ميول الطلاب العملية والنظرية. فيما يلي ة لهذه الكليات

تعليم.

الفنون والعلوم الإنسانية.

علوم وهندسة الحاسب الآلي في ينبع.

ادارة اعمال.

حقوق.

الآداب والعلوم الإنسانية ينبع.

علوم الأسرة.

إدارة الأعمال ينبع.

العلوم والآداب في العلا.

جمعية الحناكية.

مجتمع خيبر.

طب.

طبيبة أسنان.

الصيدلية.

العلوم الطبية التطبيقية.

العلوم الطبية التطبيقية ينبع.

العلوم الطبية التطبيقية العلا.

المؤهل الطبي.

التمريض.

علوم.

المعهد العالي للأئمة والخطباء.

العلوم في ينبع.

هندسة.

الهندسة في ينبع.

علوم الكومبيوتر و الهندسة.

المجتمع.

مجتمع المهد.

مجتمع العلا.

مجتمع بدر.

دليل القبول بجامعة طيبة 1444 pdf

قدمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة دليلاً للقبول في جامعة طيبة للعام الدراسي 1444 هـ. يساعد الدليل في فهم تخصصات الجامعة ومعرفة شروط القبول في هذه التخصصات. أدناه نرفق رابط التحميل المباشر لدليل القبول بجامعة طيبة للعام 1444 هـ بصيغة pdf “”.

رابط موقع جامعة طيبة

توفر جامعة طيبة عبر موقعها الإلكتروني الكثير من المعلومات المفيدة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، حيث يمكنهم الاستفسار والاستفسار عن كل ما يتعلق بالجامعة، بالإضافة إلى القدرة على التعرف على قرارات جديدة و الإعلانات الصادرة عن إدارة الجامعة من خلال موقع جامعة طيبة بالبريد الإلكتروني الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة في الأعلى حول دليل الالتحاق بجامعة طيبة 1444 pdf ، و رابط موقع جامعة طيبة و تعرفنا على كليات جامعة طيبة 1444 ، و شروط القبول بجامعة طيبة 1444 .