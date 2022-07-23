دليل الالتحاق جامعة الملك عبدالعزيز 1444 pdf ، يعد دليل الخاص بمعدلات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها جامعة الملك عبدالعزيز 1444 وهي ضمن الجامعات الفريدة والمميزة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

جامعة الملك عبدالعزيز

تأسست جامعة عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام 1967 م كجامعة خاصة خاصة، وبعد عدة سنوات تم تحويلها إلى جامعة عامة مجانية تتكون من أكثر من 24 كلية في مختلف المجالات، تقدم من خلالها العديد من الدبلومات والبكالوريوس. وبرامج الماجستير والدكتوراه وفقًا للضوابط والمعايير المحددة مسبقًا. تمكنت جامعة الملك عبد العزيز من إثبات مكانتها العالمية بشكل ملحوظ.

دليل القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

اعتمدت جامعة عبد العزيز على دليل القبول الخاص بها الذي سيساعد خريجي الثانوية على الالتحاق بإحدى كلياتها وتخصصاتها، وتحديد أهم المجالات التي تتواجد فيها، مع ة شروط ومعايير ومعدلات القبول التي تقدمها الجامعة. جامعة لكل تخصص.

دليل القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444 pdf

للوصول إلى ملف دليل القبول في جامعة الملك عبد العزيز مباشرة “” كما هو دليل 1443 حتى الآن ويتضمن جميع المعلومات التي قد يحتاجها طالب الدراسات العليا بالمرحلة الثانوية للتسجيل في إحدى كليات جامعة الملك عبد العزيز، سواء من المعايير أو من ضوابط القبول بالإضافة إلى آلية التسجيل وأهم الوثائق المطلوبة وغيرها من المعلومات.

كيفية التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز 1444

للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز، يجب اتباع الخطوات التالية

تصفح بوابة القبول بجامعة الملك عبد العزيز “”.

انقر فوق بدء الخدمة.

اذهب إلى رابط التسجيل.

انقر لدخول النظام.

انقر على زر تسجيل جديد.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة.

التحقق من صحة البيانات والمعلومات المدخلة.

اختر برنامج القبول الأنسب لمقدم الطلب.

اقرأ التعهد والإقرار، ثم اضغط على موافق.

أدخل جميع المعلومات الخاصة برقم الهوية ورقم الإقامة.

إنشاء رقم فاتورة في حال تم ترشيح مقدم الطلب.

دفع تكاليف التسجيل المطلوبة.

تحديد رقم الجامعة ثم طباعة القرار.

شروط التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1444

عند الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز، يجب اتباع الشروط التالية

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية ويستثنى من كانت والدته سعودية.

يشترط رفع شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خارج المملكة، على أن تكون حديثة الإصدار ولا تتجاوز ثلاث سنوات.

ضرورة موافقة جهة العمل للدراسة في الجامعة إذا كان المتقدم موظفاً.

الحصول على علامة قبول في اختبار القدرات العامة لطلبة المسار الإداري.

الحصول على درجة القبول في اختبار القدرات والتحصيل لطلبة المسار العلمي.

تأكد من أن مقدم الطلب لم يكن قد فصل سابقًا من الجامعة.

لا يقدم الطالب الكفيف اختبارات التقييم والتحصيل.

تحقق من أن البيانات المدخلة مطابقة للأصل.

تواصل مع جامعة الملك عبد العزيز

للتواصل مع جامعة الملك عبد العزيز يتم اختيار إحدى الطرق التالية

الرقم المجاني اتصل على 8001169528.

البريد الإلكتروني .

حساب Facebook تسجيل الدخول مباشرة من ““.

حساب الجامعة على تويتر تابع الحساب “.

حساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر تسجيل الدخول مباشرة “”.

الموقع سجل الدخول مباشرة.

رابط جامعة الملك عبدالعزيز

يمكن الذهاب إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز مباشرة “” حيث يتضمن الموقع العديد من المعلومات المتعلقة بالجامعة ولجنة الإدارة والقبول وغيرها من المعلومات، حيث يتم تقديم الطلب في إحدى الكليات عن طريق إدخال القبول وبوابة التسجيل التي يتم الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

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