دليل الالتحاق جامعة الملك فيصل 1444 pdf ، يعد دليل الخاص بإجراءات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها جامعة حفر الباطن وهي ضمن الجامعات المتميزة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية من الجامعات التي لها تاريخ طويل. كانت بداية الجامعة في محافظة الأحساء عام 1975 م. وأشرف على إنشاء الجامعة الملك فيصل الذي أصدر الأمر الملكي بإنشائها. تعتبر الجامعة حاليًا من أفضل الجامعات السعودية التي تقدم العديد من البرامج والتخصصات الجودة. كما توفر جامعة الملك فيصل إمكانية التعلم الإلكتروني، ضمن مسارات وبرامج محددة، وتهدف الجامعة إلى تخريج جيل مثقف وواعي قادر على بناء نفسه والمجتمع من خلال توفير مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية والتطبيقية التي تناسب جميع التوجهات والاهتمامات. من الطلاب والطالبات.

دليل القبول بجامعة الملك فيصل 1444

في توضيح التفاصيل المتعلقة بكليات الجامعة وتخصصاتها، تعتمد جامعة الملك فيصل على دليل القبول الذي يوضح للطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة كافة المعلومات التي يحتاجونها عن التخصصات التي تقدمها الجامعة. لذلك تقدم عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل دليل قبول للطلاب والطالبات للتعرف على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالجامعة من حيث شروط التسجيل والتواريخ والنسب المئوية المطلوبة للالتحاق ببرامج التخصص.

شروط القبول بجامعة الملك فيصل 1444

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل شروط القبول بجامعة الملك فيصل للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم من أصل سعودي.

أن تكون شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية.

ألا تزيد مدة صلاحية الشهادة الثانوية عن 5 سنوات.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

اجتياز المقابلة الطبية بنجاح.

اجتياز اختبار تحديد المستوى باللغة الإنجليزية.

الحصول على معدل القبول في اختبار القدرات والتحصيل.

يجب ألا يتقدم المتقدم إلى جامعة أخرى.

كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل 1444

يمكن التسجيل في جامعة الملك فيصل للعام الدراسي الجديد 1444 هـ بكل سهولة، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة القبول بجامعة King’s University.

حدد خيار الخدمات.

انقر فوق تطوير التعليم للانضمام.

تعرف على جميع شروط التسجيل ثم اضغط على موافق.

حدد خيار تقديم طلب قبول جديد.

اكتب رقم تسجيل الطالب على الاسم.

أدخل رقم الهاتف بدلاً من كلمة المرور.

اكتب جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع.

تحديد البرنامج المراد دراسته وكتابة الرغبات حسب الأولوية.

تحقق من جميع المعلومات الشخصية وأرسل الملف.

معدلات القبول بجامعة الملك فيصل 1444

تم تحديد معدل القبول في جامعة الملك فيصل للعام الدراسي 1444 هـ من قبل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل وكانت النسب على النحو التالي

اختبار القدرات معدل القبول 40٪. اختبار التحصيل التحصيل مرتبط بنسبة 10٪. الثانوية العامة 50٪.

دليل القبول بجامعة الملك فيصل 1444 pdf

يعتبر دليل القبول بجامعة الملك فيصل من الأمور الهامة التي تمكن المتقدمين من التعرف على أهم الكليات والتخصصات الفرعية بالإضافة إلى البرامج التي تتخصص فيها الجامعة. وفيما يلي نرفق رابط تحميل دليل القبول للملك فيصل الجامعة للعام 1444 هـ بصيغة pdf.

رابط رسمي لجامعة الملك فيصل

يوفر الموقع الرسمي لجامعة الملك فيصل إمكانية التعرف على كل الإعلانات الجديدة كما يتيح للزائر معرفة جميع التخصصات التي تقدمها الجامعة، وما هي شروط الالتحاق بهذه الكليات والتخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة بكل سهولة. . الرابط الرسمي لجامعة الملك فيصل “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول دليل الالتحاق جامعة الملك فيصل 1444 pdf ، و رابط رسمي لجامعة الملك فيصل ، و كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل 1444 ، و شروط القبول بجامعة الملك فيصل 1444 .