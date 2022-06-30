دليل السفر إلى جدة بعين بلوجر سنغافوري مدينة أيقونية

كتبت المدونة المقيمة في سنغافورة Kestina Boumediene لـ Have Halal Will Travel أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هناك عددًا لا يحصى من الأنشطة المثيرة والمعالم السياحية لاستكشافها في جدة، المليئة بالثقافة السعودية والهندسة المعمارية والمطبخ، وهي مدينة للعائلات أضفه إلى قائمة رغبات السفر الخاصة بك.

أفضل الأشياء للقيام بها في جدة

قال المدون إن من أفضل الأشياء التي يمكن ممارستها في جدة

1- قم بزيارة أعلى نافورة في العالم

يبلغ عمر النافورة 30 عامًا ويبلغ ارتفاعها 312 مترًا وسط البحر الأحمر، وهو إنجاز معماري حقيقي يبلغ 800 متر. ويزداد جمالها عند غروب الشمس بفضل مئات من الأضواء الكاشفة.

2- سفاري صحراوي

تتوفر العديد من الجولات المختلفة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الصحراوية مثل التخييم والتزلج على الرمال.

3- الصلاة في مسجد عائم

تم بناء المسجد على حافة كورنيش جدة، وأثناء ارتفاع المد، يبدو المسجد عائمًا على البحر الأحمر، وعند شروق الشمس أو غروبها، سترى مرشحًا ضوئيًا من خلال النوافذ الزجاجية الملونة.

4- أكواريوم جدة

إذا كنت ترغب في رؤية الحياة البحرية الفريدة الموجودة في جدة فقط، فتوجه إلى الأكواريوم الذي يضم حديقة الحيوانات تحت الماء والتي تضم 200 نوعًا بحريًا، بما في ذلك أسماك القرش والسمك الحجري، أكثر الأسماك سامة في العالم.

5- اصطحب أطفالك إلى مدن الملاهي وعروض السيرك

تقع في مدينة عطالله السعودية، وهي واحدة من أكبر المنتزهات الترفيهية في جدة، يمكنك الاستمتاع بيوم نشط مع عائلتك من خلال ألعاب التشويق وألعاب الفيديو والبولينج وتسلق الصخور والتزلج على الجليد والنافورة الموسيقية والمسرح 6D والعديد من الخيارات من الطعام. .

هناك أيضًا رحلة سفاري أفريقية في منتزه جانجل لاند (قرية مرسال) الترفيهي، وهو أحد الأماكن الترفيهية الرئيسية في جدة، ويمكنك أيضًا الاستمتاع بعروض السيرك المثيرة ومجموعة متنوعة من عوامل الجذب في المنتزه الترفيهي.

6- التسوق

جدة هي جنة المتسوقين، يمكنك زيارة مول العرب الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويتكون من ثلاثة طوابق ومئات المتاجر مثل زارا ونايكي وكوتش، ويوجد قاعة طعام عملاقة في الطابق الأرضي.

إذا كنت تفضل التسوق لشراء الهدايا التذكارية والأشياء المصنوعة يدويًا، يمكنك أيضًا التوجه إلى أي من الأسواق الثقافية في جدة، مثل سوق البدو وسوق قابيل.

7- فضاءات ثقافية

متحف عبد الرؤوف خليل للتراث الإسلامي ومتحف جدة للنحت المليء بالفن كلاهما مثير للإعجاب وسيغمرك في ثقافة جدة.

8- الغذاء

لا حرج في مطاعم جدة، وهي تختلف في نسب الاختلاف في الناس، فهناك مطاعم رومانسية وبحرية ومحلية، وبشكل عام المطبخ السعودي غني وحديث.

وخلص التقرير إلى أن “جدة مدينة أيقونية ذات هندسة معمارية تتخطى الحدود وفرص مثيرة للمغامرة، وقد حان الوقت لاستكشاف وتجربة وجهات فريدة”.