دليل القبول الموحد الكليات العسكرية pdf ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الكليات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، وخاصة ممن لديهم الرغبة في الالتحاق بالكليات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية ، كما ان لتلك الكليات العسكرية دليل قبول يختلف عن باقي الكليات والجامعات ، فما هو دليل القبول الموحد الكليات العسكرية pdf ، تابعوا معنا .

دليل القبول الموحد للكليات العسكرية pdf

دليل القبول الموحد للكليات العسكرية غير متوفر بصيغة pdf، لكن نظام الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية متاح على موقع مجلس الخبراء. وكذلك نظام الامتحانات والجزاءات وبعض الأحكام العامة. يمكن الاطلاع على نظام الكليات العسكرية مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الخبراء بمجلس الوزراء.

شروط التقديم للكليات العسكرية

شروط التقديم على الكليات العسكرية الواردة في المادة 15 من لائحة الكليات العسكرية هي كما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء من نشأ مع والدهم أثناء خدمته في الخارج.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

أن يحصل المتقدم على شهادة جامعية بشكل منتظم، ولم يمض أكثر من عام دراسي واحد منذ حصوله على الشهادة، للكليات العسكرية التي تتطلب درجة جامعية.

إجراء الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم للكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.

ألا يزيد عمر المتقدم للجامعة عن 27 سنة لجميع التخصصات ما عدا الأطباء. ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

بالنسبة لخريجي الثانوية العامة، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن حيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأقصى (188 سم – 95 كجم).

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل واختبار اللياقة البدنية.

كيفية التقديم للكليات العسكرية

بعد ة دليل القبول الموحد للكليات العسكرية يمكنك التقديم من خلال بوابة القبول الموحد باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

انقر فوق التسجيل.

اطلع على شروط القبول للكليات العسكرية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على أيقونة تسجيل التطبيق بعد الانتهاء.

المستندات المطلوبة للتقديم للكليات العسكرية

عند التقديم على كلية عسكرية سعودية، يشترط المستندات التالية

نسخة من البطاقة الشخصية.

صورة من خلاصة القيد.

صورة شخصية 4 * 6

نتيجة اختبار القدرات العامة.

صورة من السجل الأكاديمي مصدق من الجهة المختصة.

شهادة التخرج الرسمية للطالب.

الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية

توجد في المملكة العربية السعودية بعض الكليات العسكرية التي تسجل طلاب المرحلة الثانوية وكذلك طلاب الجامعات. حيث يتم اختيار الطلاب في هذه الجامعات على أعلى المعايير التي تتناسب مع الشخصيات العسكرية، وفيما يلي أسماء الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية

رابط بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية

يتم تقديم طلبات الالتحاق بالكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة القبول الموحدة لهذه الكليات، ويمكن الانتقال إلى رابط هذه البوابة مباشرة “” ثم اتباع الخطوات التي تعلمنا التسجيل بها.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف دليل القبول الموحد الكليات العسكرية pdf ، و رابط بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية ، و الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، و المستندات المطلوبة للتقديم للكليات العسكرية ، و كيفية التقديم للكليات العسكرية .