دليل جديد في قضية الشقيقتين السعوديتين في أستراليا

عثرت الشرطة الأسترالية على أدلة جديدة في قضية الشقيقتين السعوديتين، وفي حين أنها قد تسلط الضوء على كيفية وفاة الفتاتين، والتي لا تزال مجهولة، فإنها تثير عددًا من الأسئلة الأخرى في نفس الوقت.

ونشرت صحيفة The Courier-Mail الأسترالية مقاطع فيديو وصورًا تظهر الشرطة داخل منزل الفتاتين، وكذلك لحظة نقل جثتيهما في سيارة إسعاف ليتم نقلها إلى الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

في نفس المقطع، تحدثت المحققة كلوديا ألكروفت، التي تقود التحقيقات في القضية الغامضة، عن القضية باعتبارها لغزًا بالنسبة لهم ؛ لأن السؤال الرئيسي عن كيفية الموت يبقى بلا إجابة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه تم العثور على أدلة جديدة تحتوي على مواد كيميائية مختلفة ومواد أخرى مع جثتي الفتاتين، وكانت الشرطة ستعتقد أن الفتاتين وافقتا على الانتحار.

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن زجاجات المواد الكيميائية التي تم العثور عليها بجانب الجثتين دفعت الشرطة للاشتباه في أنهم خططوا لموتهم.

مكان إقامته في أستراليا.

نتيجة تقرير علم السموم

في البداية، تجدر الإشارة إلى أن نتائج تقارير علم السموم في مثل هذه الحالات تعتبر ذات أولوية، لذلك تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، وفي حالة الأختين السعوديتين، فقد استغرق الأمر حوالي شهرين.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة ديلي ميل سابقًا أنه عادة ما يكون هناك 3 أسباب وراء التأخير، وهي التحلل الشديد للجثث، ونقص الموظفين، والنتائج الغريبة، والاحتمال الأخير هو الأكثر حظًا، إذا تم اكتشاف عقار وصيدلي. هناك حاجة إلى مزيد من الفحوصات لتأكيد مستوى المادة في الجسم وما إذا كانت سبب الوفاة.

لذلك فإن التأخير في نتائج تقرير السموم يشير إلى اكتشاف شيء ما في جثتي الأختين السعوديتين يحتاج إلى تحليل خاص.

وتطرق إلى تقرير البريد الإلكتروني، فقال أظهرت التقارير الأولية وجود بعض المواد الكيميائية داخل الجثتين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا هو سبب الوفاة.

وقال مصدر في الشرطة للصحيفة “ليس هناك ما يشير إلى وجود أي شخص آخر في الوحدة. وتشير نتائج القضية إلى احتمال انتحار، لكن يبقى سؤال غامض آخر، وهو إذا انتحروا فلماذا فعلوا ذلك “كل واحد منهم”. يذهبون إلى غرفة منفصلة ويفكّون ملابسهم، ثم يستلقون بهدوء على السرير

كيف تم العثور على جثتي الأختين السعوديتين

يُذكر أن جثتي الفتاتين بقيتا دون العثور عليها، حتى استنكر صاحب العقارهما بحجة عدم دفع الإيجار الأسبوعي المشار إليه، وبعد صدور أمر إخلاء لصالحهما قررت الشرطة الذهاب. من أجل المضي في الإخلاء. خرجوا من المنزل في صمت، لكنهم اكتشفوا مسألة الجثتين.

وقال لضابط أمن الشركة المسؤول عن حراسة العقار السكني إن الفتاتين تقدمتا بشكوى ضد شخص مشبوه وتخشى على سلامتهما الشخصية، لكن لم يكن هناك دليل يدعم قصتهما، لذا لم يتم تقديم الشكوى. اضطهد.