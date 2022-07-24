دليل قائمة الجامعات الاهلية بجدة واسعارها 1444 ، يعد دليل الخاص بمعدلات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بالجامعات الاهلية بجدة واسعارها ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها الجامعات الاهلية بجدة واسعارها 1444 وهي ضمن الجامعات الفريدة والمميزة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

ما هي الجامعات الخاصة

الجامعات الخاصة هي مؤسسات التعليم العالي التي لا تديرها الحكومات، وعلى الرغم من ذلك تتلقى هذه الجامعات الخاصة إعانات مالية من الحكومات، وتلك الإعانات على شكل إعفاءات ضريبية وقروض ومنح للطلاب، وقد تخضع الجامعات الخاصة للوائح حكومية بسبب مواقعها الجغرافية، وهناك جامعات خاصة غير ربحية ؛ أي أن كل أموالها مخصصة لصالح الطلاب، وهناك أيضًا جامعات خاصة مخصصة للربح التجاري ؛ تدار مثل المؤسسات التجارية.

دليل لقائمة الجامعات الخاصة بجدة

يحتوي دليل الجامعات الخاصة بجدة على العديد من الجامعات الخاصة التي يدرس فيها طلاب وطالبات في المملكة العربية السعودية في منطقة جدة. تتميز الجامعات الخاصة عن الجامعات الحكومية بارتفاع أسعارها الدراسية بشكل ملحوظ، ولكل جامعة خاصة أسعار تختلف عن أسعار الجامعات الخاصة الأخرى ؛ في الفقرات التالية سوف نتعرف على أبرز الجامعات الخاصة بجدة وأسعارها، ثم نستعرض الدليل الذي يحتوي على كافة الجامعات الموجودة في جدة.

الجامعة العربية المفتوحة بجدة

تعد الجامعة العربية المفتوحة من أبرز الجامعات الخاصة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهذه الجامعة لها العديد من الفروع على مستوى الوطن العربي، وتتواجد في مصر، ولبنان، والعراق، والإمارات، و دول أخرى، والجامعة لها فروع داخلية في المملكة، مثل الرياض، والجامعة العربية المفتوحة بجدة لديها تخصصات في دراسات الكمبيوتر، ودراسات الأعمال، ودراسات اللغة، وتستقطب الجامعة حوالي 60 ألف طالب حسب خطتها الاستراتيجية الرابعة.

اسعار الجامعة العربية المفتوحة بجدة

أوضحت الجامعة العربية المفتوحة بجدة أن الرسوم الدراسية فيها مرتبطة بفصل دراسي واحد وعدد الساعات المسجلة للطلاب. تختلف باختلاف الدورات المسجلة والرسوم الضريبية للطلاب غير السعوديين.

جامعة دار الحكمة بجدة

جامعة دار الحكمة هي إحدى الجامعات الخاصة غير الربحية للبنات في منطقة جدة في المملكة العربية السعودية. تسعى الجامعة إلى تعزيز التفوق والإبداع والتفكير المستقل بين الطالبات اللاتي يدرسن في الجامعة. وهذا يمكنهم من إحداث تغيير إيجابي في الأسرة والمجتمع.

أسعار جامعة دار الحكمة بجدة

دار الحكمة مؤسسة تعليمية غير ربحية. لذلك فهي تتيح التسجيل والقبول بطريقة بسيطة وسهلة. أما الرسوم الدراسية في الجامعة فهي تختلف حسب الكليات المتاحة وأيضاً حسب البرامج الدراسية في الكلية. سعر الفصل الدراسي الواحد في الجامعة 40.000 أو 45.000 ريال سعودي. أما رسوم برنامج الدراسة الواحدة فهي تبدأ من 320 ألف ريال سعودي وتصل إلى 450 ألف ريال بدون رسوم التسجيل البالغة 12 ألف ريال.

جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة

جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة هي جامعة خاصة هادفة للربح تأسست عام 1999، وكانت هذه الجامعة تسمى سابقاً معهد إدارة الأعمال حتى أصبحت جامعة عام 2012، وتضم بعض الكليات مثل تقدم كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون وهذه الجامعة برامج تعليم عالي على مستوى عالمي ؛ تماشياً مع احتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، تسعى الجامعة إلى تعليم الطلاب مهارات متعددة يتفوقون فيها ويصبحون قادة ورياديين.

أسعار جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة

يمكن التعرف على أسعار الدراسة في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة في النقاط التالية

كلية إدارة الأعمال سعر الساعة 1600 ريال، والسعر الإجمالي 206.000 ريال.

الدورة التدريبية التعاونية لكلية إدارة الأعمال سعر الساعة 1،000 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 206،000 ريال سعودي.

كلية الهندسة بجميع التخصصات سعر الساعة 2300 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 303،000 ريال سعودي.

كلية الهندسة والهندسة المعمارية سعر الساعة 2000 ريال، والسعر الإجمالي 325 ألف ريال.

كلية الإعلان سعر الساعة 1700 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 218،500 ريال سعودي.

دورة كلية الإعلام والتدريب التعاوني سعر الساعة 1،000 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 218،500 ريال سعودي.

كلية القانون سعر الساعة 1600 ريال، والسعر الإجمالي 209.600 ريال.

ماجستير في إدارة الأعمال سعر الساعة 2،917 ريال، والسعر الإجمالي 140،016 ريال.

ماجستير إدارة هندسية سعر الساعة 3200 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 134.400 ريال سعودي.

ماجستير العلوم سعر الساعة 3888 ريالاً، والسعر الإجمالي 139،968 ريالاً سعودياً.

جامعة عفت بجدة

جامعة عفت هي جامعة خاصة خاصة في جدة بالمملكة العربية السعودية. إنها أول جامعة مخصصة في البداية للفتيات. تأسست هذه الجامعة عام 1999 م. وتحمل الجامعة اسم الملكة عفت الثنيان زوجة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتعتبر جامعة عفت من الجامعات. معتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية، وعلى المستوى العالمي، تضم الجامعة حاليًا بعض الكليات، منها كلية عفت للعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة في عفت، وكلية عفت للهندسة المعمارية والتصميم.

أسعار جامعة عفت بجدة

تختلف أسعار الدراسة في جامعة عفت الوطنية بجدة باختلاف الكليات المتوفرة بالجامعة، وكذلك حسب البرامج الدراسية في الكليات المختلفة. في النقاط التالية سنتعرف على الرسوم الدراسية لدرجة البكالوريوس في جامعة عفت بحسب البرامج الدراسية

السنة التحضيرية سعر الساعة 1380 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 76،800 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في علم النفس سعر الساعة 2415 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 70،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في اللغة الإنجليزية والترجمة سعر الساعة 2415 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 70،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال سعر الساعة 2473 ريال، والسعر الإجمالي 70 ألف ريال.

بكالوريوس العلوم في المالية سعر الساعة 2473 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 70،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في التسويق سعر الساعة 2473 ريال، والسعر الإجمالي 70،000 ريال.

بكالوريوس العلوم في إدارة الموارد البشرية سعر الساعة 2473 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 70،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في إدارة سلسلة التوريد سعر الساعة 2473 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 70،000 ريال.

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات سعر الساعة 2،967 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 90،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي سعر الساعة 2،967 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 90،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في العمارة سعر الساعة 2،967 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 90،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية سعر الساعة 2،967 ريال سعودي، والسعر الإجمالي 90،000 ريال سعودي.

بكالوريوس العلوم في التصميم سعر الساعة 2،967 ريال، والسعر الإجمالي 90،000 ريال.

دليل لقائمة الجامعات الخاصة بجدة pdf

توفر أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، دليلاً للجامعات والكليات الموجودة في المنطقة بما في ذلك الجامعات الخاصة. يمكن العثور على هذا الدليل مباشرة من موقع أمانة جدة “”.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على دليل قائمة الجامعات الاهلية بجدة واسعارها 1444 ، و أسعار جامعة عفت بجدة ، و جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ، و دليل لقائمة الجامعات الخاصة بجدة .