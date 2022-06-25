دموع العين المستمرة إلى ماذا تشير

من الطبيعي أن تسيل العيون في أوقات مختلفة، نتيجة الشعور بالحزن أو دخول الأوساخ والغبار، وكذلك التهابات العين التي تسبب تدفق الدموع.

أما في حالة الدموع المستمرة في العين فهذا يدل على وجود مشكلة صحية يجب الانتباه إليها.

أسباب الدموع المستمرة في العين

هناك عدة أسباب تؤدي إلى كثرة ظهور الدموع في العين، منها

انسداد القناة الدمعية

عندما تنسد إحدى القنوات الدمعية، لا تستطيع العين تصريف الدموع التي تفرز عادة، مما يؤدي إلى تهيج العين والدموع المفرطة.

قد يكون هذا الانسداد بسبب مشكلة في نظام تصريف الدموع أو قد يكون متخلفًا.

من المشاكل الشائعة التي يواجهها الكثير من الناس حساسية العين لكل ما يحيط بها.

خاصة في بيئة يتزايد فيها تلوث الهواء سواء كان ذلك من الغبار والأوساخ أو المواد الكيميائية الضارة والدخان.

كما أن مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء يمكن أن تسبب تهيج العين والدموع.

يمكن أن يكون للعين أيضًا حساسية من شعر الحيوانات أو العدسات اللاصقة أو قطرات العين، وكل هذه الأشياء تؤدي إلى تمزق متكرر في العين.

إذا كانت الغدد الدمعية غير قادرة على إمداد كمية كافية من السائل بشكل مستمر، فإن العين ستصاب بالجفاف، مما يؤدي إلى لعب الغدد دورًا أكبر في إفرازات العين لتعويض هذا النقص، وبالتالي إنتاج كميات كبيرة من الدموع.

يحدث جفاف العين نتيجة لبعض المشاكل، مثل التهاب العين، دخول جسم غريب للعين، مثل العدسات اللاصقة، فأنت بحاجة إلى تنظيف القطرات وتطهيرها.

تنمو الرموش في الاتجاه المعاكس

من الطبيعي أن تتجعد الرموش العلوية وتتجعد الرموش السفلية، ولكن عند بعض الأشخاص قد تنثني الرموش في الاتجاه المعاكس بحيث تكون داخل العين.

وهذا يؤدي إلى فرك الرموش بالعين مما يسبب عدم الراحة وتمزق في العينين.

يمكن للطبيب تعديل مسار الرموش في الاتجاه الصحيح لتجنب هذه المشكلة.