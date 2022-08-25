دمّر صحته من أجل المال والشهرة.. قِصَّة اليوتيوبر الأمريكي “نيكولاس بيري”

اقتحم أحد مستخدمي YouTube الشهِيْر “نيكولاس بيري”، وهُو أمريكي من أصل أوكراني، وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ عام 2014 من خلال قناته “Nicokado Avocado” على YouTube.

فِيْ البداية، تحدث نيكولاس عَنّْ النظام الغذائي النباتي ودعا الناس إلَّى اتباع أسلوب حياة صحي، لكنه قرر فِيْ عام 2016 التوقف عَنّْ اتباع النظام الغذائي النباتي، مشيرًا إلَّى أنه تسبب فِيْ نقص السكر والفِيْتامينات والمعادن.

وقال “لم أر أي فوائد صحية من اتباع نظام غذائي نباتي”.

أخذ نيكولاس محتوى Mukbang الشهِيْر فِيْ كوريا الجنوبية، حيث يأكل الناس كَمْيات كبيرة من الطعام أمام الكاميرا، ويستهلكون كَمْيات كبيرة من الوجبات السريعة فِيْ مقاطع فِيْديو متتالية.

وقد وصل عدد مشاهدات قناته ومقاطع الفِيْديو الخاصة به إلَّى الملايين، وبلغ عدد المشتركين فِيْ قناته 3.25 مليون مشترك.

وزاد وزن نيكولاس تدريجيًا بشكل ملحوظ، فبلغ 145 كيلوجرامًا، وقال “فعلت هذا لكسب المال والشهرة”.

فِيْ عام 2022، أصيب بصدمة عاطفِيْة بعد انفصال زوجته أرين عَنّْه، وظهر فِيْ أكثر من فِيْديو وهُو يتألم وينهار، لكنه استمر فِيْ التهام الطعام بشكل غير مسبوق.

وقال أتباعه إنهم لاحظوا سلوكه “غير الطبيعي” و “حديثه الغريب” الذي تبين لاحقًا أنه يعاني من مشاكل نفسية وعقلية نتيجة الصدمات التي تعرض لها فِيْ حياته.

ابتعد عَنّْ موقع يوتيوب بعد أن تراجعت آرائه وبسبب التعليقات المسيئة من متابعيه، لكنه لجأ إلَّى “تيك توك” واستمر فِيْ نشر محتواه “الاستفزازي”.

فِيْ عام 2022، تعرض لأكثر من مرض “خطير” بسبب وزنه الزائد وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

لم يهتم نيكولاس بوضعه واستمر فِيْ الإفراط فِيْ تناول الطعام أمام الكاميرا مقابل المال والمزيد من الشهرة “السلبية”.