دم وفاء الغامدي وين ، ضجت منصات التواصل الإجتماعي صباح يوم الأربعاء السادس من شهر سبتمبر لعام 2022، خبر مقتل وفاء الغامدي في السعودية، مما تفاعل الكثير من الأشخاص مع هذا الخبر الصادم، وذلك مع إنعدام الأمن في الكثير من الدول العربية ، وكثرة القتل، حيث أعلنت الحكومة السعودية على إلقاء القبض على قاتل وفاء الغامدي مما طالب الكثير بالتعرف على دم وفاء الغامدي وين.

من هي وفاء الغامدي ويكيبيديا

تعد وفاء الغامدي إحدى الشخصيات التي لمع اسمها الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما وانها سعودية الجنسية متزوجة من شاب سعودي وهو رياض الغامدي، وتعمل وفاء معلمة في إحدى مدارس المملكة، وتعود الى عائلة الغامدي، والتي تعد من أكبر القبائل والعائلات في السعودية، وفي الساعات الأخيرة أصبح اسم فؤاد الغامدي ترند بعد الإعلان عن مقتلها على يد زوجها.

سبب مقتل وفاء الغامدي في جدة على يد زوجها

استيقظ الشعب السعودي على خبر مقتل وفاء الغامدي على يد زوجها وذلك بسبب أنها قررت الانفصال عنه بسبب أخلاقه السيئة معها وتعنيفها بإستمرار مما قام زوجها والذي يدعى رياض عبدالرحمن الغامدي بسحبها الى المطبخ وطعنها عدة طعنات، في كافة أنحاء جسدها مما أدى الى وفاتها على الفور، كما وباشرت الأجهزة الأمنية السعودية بفتح تحقيق في ذلك واعتقال قاتل وفاء الغامدي.

دم وفاء الغامدي وين

ترجع وفاء الغامدي الى عائلة الغامدي وهي احد أبرز العائلات والقبائل في المملكة السعودية، حيث تعرضت وفاة الغامدي الى عدة طعنات أدى الى مقتلها على الفور على يد زوجها، ويرجع دم وفاء الغامدي وين من السعودية وهو رياض عبدالرحمن الغامدي ويعيش مع زوجته في المملكة.

هشتاق دم وفاء الغامدي وين

تصدر صباح يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر هاشتاق دم وفاء الغامدي وين عبر منصة تويتر بعد قيام شاب سعودي الجنسية يدعى رياض عبدالرحمن الغامدي زوج وفاء الغامدي بقتلها بعد أن قامت بطلب الطلاق منه بسبب تعنيفها المستمر، حيث أصبح دم المراة في الأونة الاخيرة يستهتر به مما قامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه وتحويله الى العدالة

أعلنت وسائل الإعلام السعودية صباح يوم الأربعاء وفاة وفاء الغامدي ويعود سبب وفاتها بعد قيام زوجها بطعنها عدة طعنات في المطبخ مما أدى الى وفاتها على الفور، ويرج دم وفاء الغامدي وين الى عائلة الغامدي.