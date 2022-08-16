دنيا بطمة بجلسة تصوير على أنغام “غلبان”.. هل ترد على اعتذار محمد الترك

لا يزال الحديث عَنّْ انفصال الفنانة المغربية دنيا بطمة، عَنّْ زوجها المنتج البحريني محمد الترك والد النجمة البحرينية حلا الترك، إثر الرسائل التي نشرتها كلتاهما مؤخرًا، و أرسل الأخير خطاب اعتذار إلَّى السابق.

لكن بعد رسالة اعتذار محمد الترك، التي نشرها عبر حساباته على مواقع إعلامية، خضعت دنيا بطمة لالتقاط صورة برفقة الفنانة السورية أصالة أغنية “غلبان”. .

وبكلمات أغنية أصالة التي علقتها بطمة بالتقاط الصورة قالت “لا، لقد فاته موته. نرميه بماضيه وقصصه. هذا يذكرنا بدموعَنّْا هنا على خدينا، يا له”. الاستعدادات. “. فلماذا نتمسك بما هُو غائب وليس قلة الأحباء “.

أغلقت الفنانة المغربية مربع التعليقات على الفِيْديو، حتى لا تعرض نفسها لردود فعل الجمهُور، ولكن بعد أن تم بث جلستها عبر الصفحات المهتمة بالمشاهِيْر عبر إنستجرام، سارع العديد من المعلقين إلَّى الإشارة إلَّى أن محمد. الترك.

وقال أحد المتابعين “ما علاقة الأغنية وكلماتها بجلسة التصوير، من الواضح أنها تحرك مقصود وغير مباشر لزوجها لأنها جاءت بعد رسالتها”. أحدهم يتفهم سبب انفصالنا “، فقالت إحدى الفتيات” يا حظي، أم هلا منى الصابر .. العالم يدور “، و” الأغنية معروضة ردًا على زوجها. لم تكن راكبة أثناء التصوير، لكن هل من الممكن أن تكون الأمور قد وصلت إلَّى طريق مسدود بينهما لا أصدقكَمْ يا رفاق “.

وكان محمد الترك قد اعتذر فِيْ رسالة اعتذار لزوجته الفنانة دنيا بطمة، بعد أيام من تداول نبأ يشير إلَّى انفصالهما.

ووثق الترك الرسالة عبر الأستوري على حسابه على سناب شات، حيث قال “من الشائع أن يعتذر الرجال حتى لو لم تكن مخطئا، يمكنك مضاعفة العشرة ولا يمكن لأم أن تنسى ابنها. ” . “

وأضاف والد الفنانة حلا الترك “أنت ابنتي وصديقي وزوجتي وأنا ابنك. أنت اللي كنت معي فِيْ أصعب مراحل حياتي وأنا كنت لك. الدعم، ولا يمكنني أن أنساه “.

وتابع “أنت أجمل وردة فِيْ حديقة حياتي. لا أستطيع أن أجعلها تذبل. الصفح كريم. أنا أتطلع إليك. أنا أعشقك”.

تصفح دنيا بطمة ومحمد الترك حساباتهما الخاصة ليشاركا متابعيهما العديد من التدوينات التي تتحدث عَنّْ الحب والتضحية.

وأشار الترك فِيْ إحدى منشوراته إلَّى أن البعض يرى فِيْ تضحياتهم تبذيرًا، فكتب “لست نادمًا على أي شيء فعلته فِيْ حياتي، أيها الأقرب، عليكَمْ أن تقفوا وتفكروا مليًا”.

كَمْا نشر صورة ذئب مرفقة بعبارة “الحلقة الأخيرة” التي اعتبرها المعلقون علامة على انفصاله الأخير عَنّْ دنيا بطمة.

أما بالنسبة لدنيا، فقد نشرت تدوينة عبر خاصية إنستغرام تقول “لولا الظروف السيئة، كنا نظن أن كل من حولنا لديه رَابِطْ”.