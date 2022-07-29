دنيا بطمة ومحمد الترك يثيران الشكوك حول انفصالهما بمنشورات “غريبة”

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها البحريني محمد الترك، تساؤلات حول انفصالهما، بعد عدة منشورات تداولتها على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلَّى وجود خلافات بينهما.

تصفح دنيا بطمة ومحمد الترك حساباتهما الخاصة ليشاركا متابعيهما العديد من التدوينات التي تتحدث عَنّْ الحب والتضحية.

من جهته، أشار الترك فِيْ إحدى منشوراته إلَّى أن تضحياته يعتبرها البعض إسرافًا، فكتب “أنا لا أندم على أي شيء فعلته فِيْ حياتي. يجب أن تقف وتفكر مليًا “.

كَمْا نشر صورة ذئب مرفقة بعبارة “الحلقة الأخيرة” التي اعتبرها البعض علامة على انفصاله الأخير عَنّْ دنيا بطمة.

وأضاف فِيْ منشور آخر “إذا تعرضت كرامتك للإهانة، فمن الأفضل أن تمزق قلبك وتسحقه بقدميك. لا ترخص نفسك، لا أحد يستحقها”.

أما بالنسبة لدنيا، فقد نشرت تدوينة عبر خاصية إنستغرام تقول “لولا الظروف السيئة، كنا نظن أن كل من حولنا لديه رَابِطْ”.

إلا أن الترك أعاد نشر مقطع فِيْديو يتضمن مقاطع عاطفِيْة جمعها جسديًا من مناسبات مختلفة، وأضيف فِيْ الخلفِيْة مقطع من أغنية يارا “أنا أحب أنا”. مما قد يشير إلَّى أن خبر انفصالهما ما هُو إلا إشاعات.

كَمْا نشر الترك مقطع فِيْديو لنفسه، مع تعليق “مهما حاولت جاهدة لا أنكر حزني. معظم المقربين مني سيفهمون من عيني”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ استيائهم من عرض الحياة الخاصة للثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفِيْن إياها بـ “الطفولية”، فِيْما رأى البعض أنهم كانوا يحاولون قيادة الاتجاه وجذب الانتباه، فِيْما صدق كثيرون نبأ انفصالهما.

وعلق أحد المتابعين “لا، دنيا ليست من النوع الذي يصنع اتجاهًا مع زواجها، لأنها تعرف جيدًا أنه من الجيد أن يشفِيْ شخص ما فِيْها، ولهذا السبب لا تمنحهم أبدًا فرصة ما لم يكن هناك شيء ما”. يتحول “. جاد … لكن الأمر برمته تافه “.

وأضافت ساخرة أخرى “الله يصلح حالها يارب صدقني وتذكرها مني. عادت إلَّى الموضة القديمة. لم تعجبها الموضة الجديدة أعَنّْي سأعتزل وبعد ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنا أمزح”.

وعلق أحدهم “انتشار الغسل مرض يصيب العالم كله”.