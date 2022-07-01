دنيا سمير غانم تتغنى بجمال مصر بأحدث أغانيها.. ‎”جاهزين تشوفوا الإجازة الصح”

غنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أغنية تغازل فِيْها جمال مصر وروعة بيئتها فِيْ الصيف، من خلال مقطع فِيْديو بعَنّْوان “اليوم فِيْ مصر لا يكفِيْ” نشرته عبر حسابها. على موقع Instagram من خلال حساب EXPERIENCE Egypt.

تأتي هذه الأغنية ضمن حملة “اكتشف مصر” التي ترعاها وزارة السياحة والآثار بهدف الترويج لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها فِيْ الصيف.

وكتب حساب “Experience Egypt”، فِيْ تعليق ظهر أيضًا على حساب دنيا، “يوم واحد فِيْ مصر لا يكفِيْ … لأن إجازتك هنا ستبدأ من بحر من البؤس، مثل قضاء ليلة فِيْ معظم الأماكن. . جميل والجو ليس مثل أي مكان آخر … على استعداد لرؤية الإجازة المناسبة التي لا تزال تعمل. كَيْفَ”.

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير بين الجمهُور، احتفاءً بعودة دنيا سمير غانم للغناء وأنشطتها الفنية، كَمْا أشادت بالمقاطع التي ظهرت فِيْ الفِيْديو كليب.

وتأتي هذه الأغنية فِيْ وقت كانت دنيا سمير غانم تنتظر طرح فِيْلمها الجديد “توصيل الناس” خلال موسم عيد الأضحى، والذي يشارك فِيْه الفنان هشام ماجد، لكن العمل تأجل دون تحديد. مَوعِد عرضه الذي كتبه شريف نجيب وإخراج خالد الحلاوي.

كشف مصدر مقرب من الفنانة دنيا سمير غانم، أن الاتجاه العام لفِيْلم “تسليم الناس” تقرر عدم عرضه فِيْ موسم أفلام عيد الأضحى. وبما أن هناك أيضًا نجومًا كبارًا يتنافسون على إيرادات الموسم، وقد يصيب الفِيْلم نوعًا من الظلم، فقد تم تأجيله حتى إشعار آخر، فِيْما تسود بعض الآراء حول عرضه مع بداية موسم الصيف.

تدور قِصَّة فِيْلم “توصيل الناس” حول إطار كوميدي رومانسي، حيث تظهر قِصَّة زوجين يحلمان بالسفر إلَّى كندا، والزوج يعمل طبيب بشري، يلعب دوره الفنان هشام ماجد، لكن امرأة. . فِيْ حياة الزوجين ويتبعهما فِيْ كل مكان ويدمر حلمهما بالهجرة.

فِيْلم “توصيل الناس” بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، لوسي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبد الله مشرف، محمد عتاقة، عمرو وهبة، والفِيْلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد العلي. .-الحلفاوي.