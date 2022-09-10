دنيا سمير غانم تحتفل بميلاد زوجها.. وإشادات كبيرة لأغنيتها “نحنوح”

احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الطبي رامي رضوان بصورة جمعتها ووثقت بها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت دنيا على الصورة “عام جديد سعيد حبيبتي، دائما ناجحة وسعيدة وكلنا فخورون بكَمْ”.

ورد رامي رضوان على رسالة زوجته بقلوب حمراء تعبيرا عَنّْ حبه لها، فِيْ وقت تلقى فِيْه التهاني والتبريكات من جمهُور الفنانة المصرية.

يشار إلَّى أن دنيا خطبت للمذيع رامي رضوان عام 2012، وتزوجته فِيْ 13 يونيو 2013، وفِيْ مارس 2014 أنجبت ابنتهما “كايلا”.

أغنية نوح

وفِيْ سياق آخر، حظيت أحدث أغنية للفنانة المصرية بعَنّْوان “ننوح” بإشادة كبيرة بين نجوم الفن والمشاهِيْر والجمهُور، عبر مواقع إعلامية بعد طرحها فِيْ الساعات القليلة الماضية.

كَمْا تفاعلوا مع الرقِصَّة التي أهدتها دنيا سمير غانم للأغنية، ومن بينهم رانيا يوسف، ميان السيد، داليا البحيري، مريم أمين، بسنت صيام، هند صبري.

كَمْا تؤكد تعليقات الجمهُور “الأغنية تحفة ودمها خفِيْف … مبروك دنيا”، و “الأغنية سعيدة جدا، الأغنية جميلة جدا، الأغنية جميلة جدا والرقص” مدهش “و” الأغنية رائعة، وصوت دنيا تحفة. وفقها الله. إنه دائمًا ما يميز نفسه فِيْ كل ما يقدمه “.

كَمْا طرحت الفنانة دنيا سمير غانم أغنيتها “أسيب نفسي وأنا أغني” خلال الشهر الماضي، وحققت نجاحا كبيرا تجاوز مليوني مشاهدة على اليوتيوب وحظيت بتفاعل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسي، أوتار لمحمد مدحت، غيتار لأحمد حسين، أكورديون للدكتور وائل النجار، طبلة أحمد العيادي، دور هشام العربي، خالد سند آلات للتسجيل والغناء والتسجيل والمزج، وماستر أمير محروس.

توصيل للوالدين

من ناحية أخرى، تقوم الفنانة دنيا سمير غانم بعرض فِيْلم “Teliming People” فِيْ جميع دور العرض والذي حقق أعلى نسبة ربح.

وبطولة الفِيْلم دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفِيْلم عدة ضيوف شرف منهم محمد ممدوح وتشيكو ولوسي وأحمد فتحي وتأليف شريف. نجيب إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وروزناما.