دنيا سمير غانم تزور قبري والديها.. وتعلق تخيلت إني بسمع دعاؤهم ليا

كشفت الفنانة الملحة دنيا سمير غانم، أنها زارت قبري والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، قبل العرض الخاص لفِيْلمها الجديد “تسليم الناس”.

وثقت دنيا صورة جمعتها مع زميلها هشام ماجد، فِيْما أضاف أحد المتابعين صورة لوالدتها دلال عبد العزيز معهم عبر تقنية الفوتوشوب. كل هذا يعود إلي، وشعرت أو تخيلت أنني سمعت صلواتك من أجلي، وهذه الصورة للأسف ليست حقيقية، لكن شعورك كان حقيقيًا للغاية “.

وأضاف “هم معي فِيْ كل الأوقات، وأتمنى من ربنا أن يكونوا سعداء ومشرعين فِيْ مكانهم فِيْ الجنة إن شاء الله، لأنهم أسعدونا طوال حياتهم وكانوا بجانبي فِيْ كل خطوة”. من الطريق. خطوة. .. الله يرحمك حبيبتي ويسعدك ويقدرني لإتمام رحلتك العظيمة بإذن الله “.

افتتح فِيْلم “Delivery of People” فِيْ دور العرض يوم الأربعاء للمنافسة فِيْ موسم الصيف، وقرر منظمو الفِيْلم إهدائه للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز اللتين شاركا فِيْ بطولته، وانتهى الأمر بتصويره. قبل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والتي تسببت فِيْ وفاتها.

كانت دنيا قد بعثت برسالة لوالدتها دلال عبد العزيز قبل أن تعرض أخيرًا فِيْلم “توصيل شعبي” قائلة “أحبك يا أمي .. أجمل وأخف دماء فِيْ العالم .. أشكرك على وجودك هناك. – جانبي فِيْ الفِيْلم، أنت وطفلي حبي. فكر فِيْك بابتسامة وضحكة من القلب وسيرة ذاتية جيدة “.

تجسد دلال شخصية والدة زاهِيْة، التي تؤدي دورها دنيا سمير غانم، كَمْا ظهرت فِيْ البرومو عَنّْدما تزوجت بيومي فؤاد والد هشام ماجد.

فِيْلم “تسليم الناس” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفِيْلم عدة ضيوف شرف منهم محمد ممدوح وتشيكو ولوسي وأحمد فتحي وتأليف شريف نجيب وإخراج. خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وروزناما.

تدور المسرحية حول قِصَّة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل طبيبًا بشريًا بالهجرة إلَّى كندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة فِيْ حياة الزوجين وتتبعهما فِيْ كل مكان.