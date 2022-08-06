دنيا سمير غانم تطيح بـ كريم عبد العزيز وأحمد عز سريعا

سرعان ما أطاحت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم بالنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بعد دخولهما مسابقة الأفلام السينمائية.

عرض مسلسل “نسلم الناس” للمخرجة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد، مساء الأربعاء الماضي، لكن بعد يومين من عرضه حقق دخلاً يومياً يزيد عَنّْ 2 مليون جنيه فِيْ 48 ساعة، أكثر من (100.000 دولار). ). ).

اضطر فِيْلم “كيرة والجن” للمخرجين كريم عبد العزيز وأحمد عز إلَّى التراجع إلَّى المركز الثاني بـ 921 ألف جنيه (48 ألف دولار)، لكنه احتفظ بالمركز الأول فِيْ قائمة أكثر أفلام العيد. موسم الأضحى بإجمالي 98 مليون جنيه و 153 ألف جنيه. (أكثر من خمسة ملايين دولار).

احتل فِيْلم تامر حسني “أحبك” المرتبة الثانية فِيْ قائمة إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى، محققا 44 مليونا و 527 ألف جنيه (2.3 مليون دولار) منذ طرحه فِيْ 7 يناير. مستوى الدخل اليومي 348 ألف جنيه (18 ألف دولار).

وبالعودة إلَّى فِيْلم “تسليم الناس” الذي شاركت فِيْه دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ولوسي ومحمد عتاقة وعمرو وهبة والراحلة دلال عبد العزيز كضيوف شرف، فقد صور مشاهده قبل أزمته الصحية. مما أدى إلَّى وفاتها لاحقًا. الفِيْلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، مجموعة من الصور عبر حسابها على انستجرام أثناء مشاهدة الفِيْلم برفقة مجموعة من الفنانين، مع زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي حضرها. كَمْا شارك صورة لنفسه مع والديه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وعلقت دنيا قائلة “من أجمل صور إبداع المعجبين هِيْ” عائلتي “. بالأمس قبل عرض الفِيْلم ذهبت لزيارتهم لأنه كان معي قبل كل عمل يأتي لي وأنا. شعرت، أو ربما تخيلت، أنني سمعت صلاتك من أجلي، وهذه الصورة ليست حقيقية للأسف، لكن شعورك كان حقيقيًا جدًا. .

وأضافت “هم معي فِيْ جميع الأوقات، وآمل لربنا أن يكونوا سعداء ومشرعين فِيْ مكانهم فِيْ الجنة إن شاء الله، لأنهم أسعدونا طوال حياتهم وكانوا بجانبي فِيْ كل خطوة من خطواتنا. الطريق. الله يرحمك حبيبتي، ويسعدك ويقدرني لإكَمْال مسيرتك العظيمة بإذن الله.